У США компанія Optima 55 Public Square LLC, яку пов'язують з Ігорем Коломойським, оголосила дефолт за боргом 18,5 мільйонів доларів. Вона не виконала кредитні обов'язки перед компанією 55 Bridge Lending of Cleveland.

Основна сума кредиту становить більше ніж 14,5 мільйонів доларів. Про це повідомляє видання Cleveland.

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Компанія Optima 55 Public Square LLC у 2018 році отримала позику для офісної будівлі у Клівленді.

Однак у рішенні суду округу Кайахога зазначено, що її представники вчасно не виплатили 340 тисяч доларів податку за нерухомість. Ще 500 тисяч доларів боргу склав основний платіж та щомісячні виплати за відсотками з вересня 2020 року.

Зверніть увагу! У США 4 серпня 2020 року співробітники ФБР провели обшук в офісі рієлторської компанії в центрі Клівленда, яку пов'язують з Ігорем Коломойським. Детальніше про це – читайте тут.

Таке рішення суд виніс в ході розслідування у США справи Коломойського та його прибічників. Зокрема, їх звинувачують у відмиванні коштів через нерухомість.

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Договір по кредиту підписував Мордехай Корф. Його вважають помічником Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова. За даними видання, він допомагав керувати бізнесом українських олігархів у США.

Довідка. Optima є конгломератом компаній у США, який має інтереси щодо сфери нерухомості у Клівленді. Орієнтовно впродовж 2008 – 2015 років компанія була одним з найбільших орендодавців у цьому місті.