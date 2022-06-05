США дозволили розморозити постачання нафти з Венесуели до Європи, щоб замінити російську, – ЗМІ

У Європі спробують частково замінити російську нафту венесуельською. США зняли санкції, які ввели 2 роки тому, та дозволили розморозити постачання нафти з Венесуели до Європи.

Обсяг продажу венесуельської нафти до Європи буде невеликими

Відразу дві компанії з наступного місяця можуть почати відвантажувати венесуельську нафту до Європи. Йдеться про італійську нафтову компанію Eni SpA та іспанську Repsol SA

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Повідомляється, що нафта, яку отримають дві компанії, матиме помірний вплив на світові ціни на "чорне золото". Очікується, що обсяги нафти Eni і Repsol будуть невеликі.

Розблокуванням транспортування венесуельської нафти стала умова, що вона повинна йти в Європу та ніде не може бути перепродана.

У США очікують, що венесуельська нафта може допомогти Європі зменшити її залежність від Росії та перенаправити частину вантажів Венесуели з Китаю.

Ще одна мета США – це поштовх президента Венесуели Ніколаса Мадуро відновити політичні переговори з опозицією.

Євросоюз нарешті затвердив ембарго на російську нафту

Сполучені Штати Америки були першими, хто ввів ембарго на імпорт нафти та газу з Росії. Натомість у Європейському Союзі з цим рішенням зволікали, оскільки країни ЄС більш залежні від російських енергоресурсів.

На початку травня Європейська комісія представила проєкт 6 пакета санкцій, який передбачав ембарго на нафту. Запровадження санкцій блокувала Угорщина.

3 червня Європейський Союз остаточно затвердив 6 пакет санкції проти Росії. Він передбачає ембарго на російську нафту, яку транспортують морем. Повністю ембарго має запрацювати до кінця 2022 року.

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