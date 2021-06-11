Чи справді в Україні можна взяти безвідсотковий кредит на авто

При купівлі в кредит автомобілів Hyundai можлива не лише нульова відсоткова ставка, але й початковий внесок від 10%. Таким чином можна придбати навіть найбільш інноваційну модель бренду Hyundai TUCSON hybrid.

Високі відсоткові ставки за кредитами, які діяли в Україні останні роки, робили невигідною купівлю автомобілів у розстрочку. Однак ситуація змінюється на краще, і завдяки спільним програмам надійних банків, автомобільних дистриб'юторів та страхових компаній автокредити стали більш доступними. Ба більше, при наявності у покупця всього 10% суми від повної вартості автомобіля кредит може бути практично безвідсотковим!

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При купівлі нових автомобілів Hyundai діє ексклюзивна програма Hyundai Finance, яка розповсюджується на всі автомобілі марки, у тому числі новинку Hyundai TUCSON hybrid.

За оцінками незалежних експертів,

Програма Hyundai Finance надає покупцям автомобілів вибір у багатьох нюансах. Наприклад, вона працює з п'ятьма надійними банками – державними "Ощадбанк" та "Укргазбанк", а також комерційними "ОТП банк", "Кредобанк" та "Глобус Банк". Відповідно, з кожним банком працює акредитована страхова компанія, адже страхування КАСКО та "автоцивілки" при кредитуванні авто обов'язкове.

Інтер'єр Hyundai TUCSON hybrid / Фото Hyundai

Залежно від наявності певної суми коштів покупець інноваційного Hyundai TUCSON hybrid може обрати як суму першого внеску, так і час, за який він сплатить залишок вартості автомобіля. Це може бути термін від одного до семи років. При цьому відсоткова ставка протягом всього періоду кредитування не може бути змінена.

Ніхто не забороняє й раніше погасити заборгованість. Ще одна особливість Hyundai Finance – відсутність початкової комісії при відкритті кредиту, яка суттєво впливає на фінальну суму оплати за авто. Також відсутні будь-які додаткові щомісячні платежі у будь-якому варіанті кредитування нового Hyundai TUCSON hybrid.

А тепер найцікавіше – за певних умов при купівлі нового Hyundai переплати за кредит практично не буде! Наприклад, за умовами "Hyundai Finance 0%" з державними банками відсоткову ставку кредитування 0,01% можна отримати на період до 36 місяців при авансі всього 10%!

Hyundai TUCSON hybrid / Фото Hyundai

Деякі банки не вимагають довідку про доходи, якщо перший платіж становить від 30% (Укргазбанк) від ціни авто. А вартість страхування КАСКО при виплаті в кредит становить всього від 5,99% (при франшизі 0,5%) від оціночної вартості машини – такі вигідні умови на ринку ще варто пошукати! Страховий платіж КАСКО можна включити в тіло кредиту.

Подібні умови кредитування недоступні для автомобілів інших брендів. А для того, щоб оформити документи, немає потреби їздити в банк – це можна зробити онлайн чи в автосалоні Hyundai під час вибору автомобіля.

У будь-якому випадку, вивчивши кілька умов Hyundai Finance від різних банків, можна знайти той варіант, який підходить саме вам. І їздити на потужному та сучасному Hyundai TUCSON hybrid, який всі проводжатимуть поглядом, а платити щомісяця лише ті гроші, які не будуть обтяжливими для сімейного бюджету. А найголовніше – не переплачувати за кредит!