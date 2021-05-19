Результати дослідження

У квітні 2021 року ІСН склав 77.2, а у березні він становив 67.8. Також у квітні поточного року динаміка індексу економічних очікувань набагато випередила динаміку індексу поточного становища.

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Індекси поточного матеріального становища та доцільності великих покупок не зазнали істотних змін, тоді як індекс очікуваних змін особистого доходу зріс на 13 відповідних пунктів. Такий розрив у динаміці може свідчити про потенціал відновлення економіки після кризи, зауважили аналітики Info Sapiens.

Позитивна тенденція споживчих настроїв відповідає тенденції покращення індексу ділових очікувань бізнесу, що його зафіксував НБУ у своєму дослідженні у I кварталі 2021 року (ріст на 8 відповідних пунктів).

Показники індексів у квітні 2021 року

Індексу поточного становища (ІПС)

ІПС за місяць суттєво не змінився й становив 60.0, що на 1.1 пункту вище, ніж показник березня. Що стосується його складових, то вони зазнали наступних змін:

індекс поточного особистого матеріального становища склав 55.3, що на 0.6 пунктів вище від рівня цього індексу у березні;

індекс доцільності великих покупок зріс на 1.7 пунктів та встановився на позначці 64.8.

Індексу економічних очікувань (ІЕО)

ІЕО у квітні поточного року суттєво зріс й склав 88.6. Що стосується динаміки росту індексу, то вона виглядала наступним чином:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища – 92.2, що на 13.0 пунктів вище за березневий показник;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року – 71.0, що на 10.5 пунктів вище, ніж у березні;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років – 102.5 (зріс на 21.0 пункти за місяць).

Як проводилось дослідження

Для визначення ІСН у конкретному місяці опитують тисячу осіб віком від 16 років. Респондентам ставлять 5 питань, щоб дізнатись про споживчі настрої українців. Статистичне відхилення не перевищує 3,2%. У квітні опитування проводилось за допомогою телефонного інтерв'ю.

Аналітики дослідження відзначили, що у зв'язку з цим могла прослідкуватись більш позитивна динаміка, ніж у березні. Це пов'язане з тим, що метод телефонного інтерв'ю залучає більшу частку заможного населення, у порівнянні з інтерв’ю віч-на-віч.