Чому споживчі настрої українців знов погіршились у березні 2021

Джерело:Info Sapiens
Дослідницька агенція Info Sapiens у щомісячному дослідженні індексу споживчих настроїв (ІСН) українців виявила, що у березні вони впали на 1,3 пункти у порівнянні з лютим. Скорочення індикатора пов’язане зі зниженням індексу доцільності великих покупок.
У березні 2021 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 67, 8. Проте, більшість індексів знизилось. Зокрема, індекс поточного становища (ІПС) знизився на 5,5 пунктів і складає 58,9.
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У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 2,6 пункти та складає 148,1.
Найбільшого падіння зазнав індекс доцільності робити великі покупки, що скоротився на 7 пунктів. Аналітики Info Sapiens вважають, що таке падіння є реакцією на зростання захворюваності COVID-19 і небажання витрачати гроші за цих умов.
Індекс доцільності робити великі покупки в Україні є найбільш чутливим, порівняно до інших індексів, до динаміки захворюваності та впровадження карантинних обмежень,
– відмічають в Info Sapiens.
Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 5,1 пункти та складає 134,3. Індекс економічних очікувань (ІЕО) у березні зріс за березень незначно та складає 73,7.
Динаміка складових та ріст ІЕО виглядає наступним чином:
Інфографіка Info Sapiens