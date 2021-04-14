Дослідницька агенція Info Sapiens у щомісячному дослідженні індексу споживчих настроїв (ІСН) українців виявила, що у березні вони впали на 1,3 пункти у порівнянні з лютим. Скорочення індикатора пов’язане зі зниженням індексу доцільності великих покупок.

Результати дослідження

У березні 2021 року індекс споживчих настроїв (ІСН) склав 67, 8. Проте, більшість індексів знизилось. Зокрема, індекс поточного становища (ІПС) знизився на 5,5 пунктів і складає 58,9.

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Складові ІПС зазнали таких змін:

індекс поточного особистого матеріального становища склав 54,8, що на 3,9 пункти нижче від рівня цього індексу у лютому;

індекс доцільності великих покупок знизився на 7,2 пункти та встановився на позначці 63,0.

У березні показник індексу очікуваної динаміки безробіття знизився на 2,6 пункти та складає 148,1.

Який індекс знизився найбільше

Найбільшого падіння зазнав індекс доцільності робити великі покупки, що скоротився на 7 пунктів. Аналітики Info Sapiens вважають, що таке падіння є реакцією на зростання захворюваності COVID-19 і небажання витрачати гроші за цих умов.

Індекс доцільності робити великі покупки в Україні є найбільш чутливим, порівняно до інших індексів, до динаміки захворюваності та впровадження карантинних обмежень,

– відмічають в Info Sapiens.

Які індекси зросли

Очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців покращилися: індекс девальваційних очікувань знизився на 5,1 пункти та складає 134,3. Індекс економічних очікувань (ІЕО) у березні зріс за березень незначно та складає 73,7.

Динаміка складових та ріст ІЕО виглядає наступним чином:

індекс очікуваних змін особистого матеріального становища – 79,2, що на 1,6 пункти вище, ніж у лютому;

індекс очікуваного розвитку економіки країни протягом найближчого року – 60,5 пунктів;

індекс очікуваного розвитку економіки країни впродовж найближчих 5 років – 81,4 пункти та зріс на 2,7 пункти за місяць.

Індекс інфляційних очікувань стабільний та складає 187,8.

Інфографіка Info Sapiens