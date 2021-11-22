Споживчі настрої українців погіршились у жовтні 2021 року: чим показові результати

У жовтні 2021 році ІСН склав 68,8, що на 0,3 пунктів нижче проти вересня. Падіння індикатора спричинене зниженням Індексу доцільності робити великі закупи, який зменшився на 5,4 пунктів.

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Загалом ми не спостерігаємо суттєвих змін у жовтні порівняно з вереснем цього року. Однак усі основні індекси суттєво покращилися порівняно до жовтня попереднього року, окрім інфляційних очікувань,

– зазначають аналітики дослідження.

Показники індексів у жовтні 2021 року

Індекс поточного становища впав і складає 66,8, що на 2,6 пунктів нижче за показник вересня.

впав і складає 66,8, що на 2,6 пунктів нижче за показник вересня. Індекс економічних очікувань у жовтні складає 70,1, що на 1,2 пунктів вище рівня цього індексу у вересні.

у жовтні складає 70,1, що на 1,2 пунктів вище рівня цього індексу у вересні. Індексу очікуваної динаміки безробіття зменшився на 2,3 пунктів та складає 134,9.

зменшився на 2,3 пунктів та складає 134,9. Індекс інфляційних очікувань зріс на 1,7 пунктів та складає 191,9.

зріс на 1,7 пунктів та складає 191,9. Індекс девальваційних очікувань зменшився на 6,2 пунктів та складає 133,6. Індекс свідчить про очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців.

зменшився на 6,2 пунктів та складає 133,6. Індекс свідчить про очікування українців щодо курсу гривні впродовж найближчих 3 місяців. Індекс споживчих настроїв збільшився за рік на 6,4 пунктів.

Індекс споживчих настроїв у жовтні / Скриншот інфографіки Info Sapiens

Як проводилось дослідження

Аналітики опитали тисячу осіб віком від 16 років. Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200. Значення дорівнює 200 в тому разі, якщо всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію. Індекс дорівнює 100 тоді, коли частки позитивних і негативних оцінок однакові. Значення індексу менш як 100 означає, що в суспільстві переважають негативні оцінки.