Про це 24 каналу розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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За його словами, ми вже в цьому році можемо покрити свої потреби, не видобуваючи більше. Оскільки в нас знижується споживання через війну.

Також основні промислові підприємства знаходяться на Півдні й на Сході України. Багато з них знищено, багато в зоні військових дій, тому в цьому році споживання значно скоротиться,

– повідомив Володимир Омельченко.

"Воно буде приблизно дорівнювати обсягам видобутку", – додав директор енергетичних програм Центру Разумкова.

Попри це він зазначив, що завжди потрібно розраховувати на критичний сценарій. Можливо, економіка почне відновлюватися поступово, а також люди почнуть по трохи повертатися в Україну.

"Крім того, взимку має бути більше природного газу в сховищах, ніж зараз. Для чого це потрібно? Для того, щоб підтримувати необхідний тиск в транспортній системі. І це особливо важливо з урахуванням ризику припинення транзиту російського газу", – додав Володимир Омельченко.

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