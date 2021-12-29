Споживання енергії в Україні суттєво скоротять: уряд затвердив план

29 грудня 2021 , 14:48
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Джерело:

телеграм-канал Олексія Гончаренка

В Україні 29 грудня затвердили план дій з енергоефективності до 2030 року. У ньому передбачили, що за цей період Україна має суттєво скоротити споживання енергії.

Так, прогнозують, що у 2030 році споживання первинної енергії скоротиться на 22,3%, а кінцевої – на 17,1%.

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Що відомо про план енергоефективності

У жовтні 2021 року Верховна Рада схвалила законопроєкт про енергетичну ефективність. Він передбачав, що в Україні має з'явитись Національний план дій з енергоефективності. Такий план створили, а Кабінет міністрів на засіданні затвердив його концепцію.

Крім цього, органи місцевого самоврядування розроблятимуть місцеві енергетичні плани.

До слова, у законі прописали щорічне скорочення споживання електроенергії. Його показник має становити не менш як 0,8% річного обсягу постачання енергії споживачам.

Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський раніше анонсував програму енергоефективності, вартістю 300 мільярдів.  Вона передбачає термомодернізацію житлових та комунальних будівель. Стартує програма у 2022 році.

Текст поста Олексія Гончаренка:

В Україні затверджений план дій з енергоефективності до 2030 року.

Передбачається, що в 2030 році скоротиться електроенергія на 22,3% (первинна енергія) та на 17,1% (кінцева енергія).

Подробиці у додатку.

Автор: Ольга Музика