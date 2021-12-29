Споживання енергії в Україні суттєво скоротять: уряд затвердив план

В Україні 29 грудня затвердили план дій з енергоефективності до 2030 року. У ньому передбачили, що за цей період Україна має суттєво скоротити споживання енергії.

Так, прогнозують, що у 2030 році споживання первинної енергії скоротиться на 22,3%, а кінцевої – на 17,1%.

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Що відомо про план енергоефективності