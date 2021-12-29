Споживання енергії в Україні суттєво скоротять: уряд затвердив план
Джерело:телеграм-канал Олексія Гончаренка
В Україні 29 грудня затвердили план дій з енергоефективності до 2030 року. У ньому передбачили, що за цей період Україна має суттєво скоротити споживання енергії.
Так, прогнозують, що у 2030 році споживання первинної енергії скоротиться на 22,3%, а кінцевої – на 17,1%.
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Що відомо про план енергоефективності
У жовтні 2021 року Верховна Рада схвалила законопроєкт про енергетичну ефективність. Він передбачав, що в Україні має з'явитись Національний план дій з енергоефективності. Такий план створили, а Кабінет міністрів на засіданні затвердив його концепцію.
Крім цього, органи місцевого самоврядування розроблятимуть місцеві енергетичні плани.
До слова, у законі прописали щорічне скорочення споживання електроенергії. Його показник має становити не менш як 0,8% річного обсягу постачання енергії споживачам.Зверніть увагу! Президент Володимир Зеленський раніше анонсував програму енергоефективності, вартістю 300 мільярдів. Вона передбачає термомодернізацію житлових та комунальних будівель. Стартує програма у 2022 році.
Текст поста Олексія Гончаренка:
В Україні затверджений план дій з енергоефективності до 2030 року.
Передбачається, що в 2030 році скоротиться електроенергія на 22,3% (первинна енергія) та на 17,1% (кінцева енергія).
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