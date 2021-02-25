"Спортмастер" працює попри заборону: чому наклали санкції, які не діють

25 лютого 2021 , 07:01
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Джерело:

24 канал

"Спортмастер" вже кілька днів під санкціями, але й надалі продовжує роботу своїх магазинів в Україні. За що наклали санкції, чому вони не діють та які компанії можуть стати наступними у санкційному списку – у матеріалі Економіки 24.

Як "Спортмастер" ігнорує санкції

Україна ввела санкції проти мережі роздрібної торгівлі спортивними товарами "Спортмастер". Про це йдеться в указі Президента.

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Взагалі санкції наклали на власника магазинів "Спортмастер", а саме компанію Sportmaster Operations Pte. Ltd. Але оскільки ця компанія володіє часткою 99% "Спортмастеру" в Україні, то санкції безпосередньо впливають і на можливість роботи українських магазинів.

Які санкції передбачає указ:

  • Магазини в мережі не можуть працювати;
  • Неможлива доставка товарів в межах України та ввезення з-за кордону;
  • Компанія не має права виводити капітал з України.

Санкції діятимуть 3 роки. Та попри заборону, магазини компанії продовжують працювати, ніби нічого не сталося.

Позиція компанії "Спортмастер"

У компанії "Спортмастер-Україна" не бачать приводів і підстав для обмеження господарської діяльності, про що в заяві повідомила виконавча директорка Людмила Книш.

Прецедент про включення Sportmaster Operation Pte.Ltd до санкційного списку є неаргументованим і безпідставним, викликає багато питань, відповіді на які поки не можуть дати навіть провідні юристи,
– йдеться у заяві.


Магазини "Спортмастер" продовжують роботу / Фото shoes-report

Зауважимо, що магазини "Спортмастеру" працюють у 16 обласних центрах України. Загалом це близько 150 торгових точок, включаючи магазини Columbia, Sportlandia і Weekender.

Економіст Борис Кушнірук у коментарі 24 каналу звернув увагу, що компанія ігнорує санкції, провівши паралель із недавніми санкціями на канали Козака (фактично Медведчука).

Взагалі ситуація виглядає абсурдна. Сказали, що вводять санкції і при цьому нічого не відбувається зі "Спортмастером". Він працює. Ввели санкції проти власників телеканалів – канали закрилися, ввели санкції проти власників "Спортмастеру" – магазини працюють,
– наголошує експерт.

Борис Кушнірук додає: якщо держава ввела санкції, то має забезпечити їх дотримання. В такому випадку поліція має право діяти згідно з указом та припиняти роботу магазинів, якщо вони цього не роблять самі.

Водночас один з членів РНБО в анонімному коментарі Liga.net звернув увагу, що в указі вказана іноземна компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd, а не "Спортмастер-Україна". В СБУ щодо законності роботи магазинів, не повідомляли. 24 канал подав відповідний запит на інформацію.

Чому наклали санкції

Офіційна версія СБУ

Правоохоронці пояснили, що введенню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України. Його спрямували ще влітку 2019 року. І відтоді МЗС "неодноразово зверталося з відповідними нотами до держорганів Сінгапуру, які залишилися без розгляду і належного реагування".

Один з магазинів в окупованому Криму

Борис Кушнірук ще до офіційної версії від СБУ зауважив, що не розуміє чому санкції вводять після стількох років. Адже звернення про ведення діяльності на окупованих територіях лунали ще з 2017 року.

Інші версії

  • Ще до офіційної заяви СБУ, припускалося, що причиною можуть бути російські власники. Про це детальніше розповідаємо далі в матеріалі.
  • До того ж ще у 2017 році компанія спонсорувала проведення конкурсу в окупованому Луганську.
  • А активісти вимагали закриття магазинів "Спортмастер" ще з 2014 року, коли розпочалася війна з Росією.
Зверніть увагу. За інформацією Liga.net в окупованому Криму продовжують працювати магазини таких компаній як Metro, Auchan, Novus, Эльдорадо, Глорія Джинс та O’Stin. Тож з тієї ж самої причини в теорії можливе накладання санкцій і на ці компанії.

Щоправда, для "легалізації" своєї діяльності вони створили інші юридичні компанії, від яких і ведуть бізнес на окупованій території.

Що відомо про власників "Спортмастеру"

  • Бенефіціарами "Спортмастер-Україна" з частками 30,79% зазначені брати Микола та Володимир Фартушняки, ще таку саму частку контролює їхній партнер Олександр Михальський. Вони мають громадянство Мальти, але проживають у Швейцарії.
  • Сама ж компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd, проти якої ввели санкції, зареєстрована в Сінгапурі. Серед засновників компанії і російський мільярдер Дмитро Дойхен, співвласник ще близько 20 підприємств в Росії.
  • За інформацією Forbes, Фартушняки та Дойхен заснували кілька компаній у Росії перед тим, як створити "Спортмастер".
Зверніть увагу! На офіційному російському та білоруському сайтах компанії розміщена карта, на якій окупований Крим зображений як частина Росії.

Присутність Росії в економіці України

Скільки компаній працює в Україні

  • За інформацією, зібраною YouControl, в Україні працювало всього 104 філії російських компанії станом на липень 2020 року.
  • Проте ще 12 970 компаній, які працювали в Україні, мали російських засновників або бенефіціарів. До речі, "Спортмастер" також належить до цього переліку.

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Активна торгівля

Крім представлення своїх компаній в Україні, Росія вже майже на восьмому році війни і надалі займає чільне місце серед торговельних партнерів України. Так, за підсумками 2020 року Росія посіла друге місце після Китаю за обсягами торгівлі. Причому ми більше купуємо в Росії, ніж продаємо їй, за даними Держстату:

  • Китай (експорт + імпорт товарів і послуг) – 13,1%;
  • Росія – 8,4%.
  • Німеччина – 7%.
  • Польща – 6,7%.
  • ​США – 4,8%.