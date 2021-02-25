"Спортмастер" працює попри заборону: чому наклали санкції, які не діють

Джерело:24 канал
"Спортмастер" вже кілька днів під санкціями, але й надалі продовжує роботу своїх магазинів в Україні. За що наклали санкції, чому вони не діють та які компанії можуть стати наступними у санкційному списку – у матеріалі Економіки 24.
Україна ввела санкції проти мережі роздрібної торгівлі спортивними товарами "Спортмастер". Про це йдеться в указі Президента.
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Взагалі санкції наклали на власника магазинів "Спортмастер", а саме компанію Sportmaster Operations Pte. Ltd. Але оскільки ця компанія володіє часткою 99% "Спортмастеру" в Україні, то санкції безпосередньо впливають і на можливість роботи українських магазинів.
Санкції діятимуть 3 роки. Та попри заборону, магазини компанії продовжують працювати, ніби нічого не сталося.
У компанії "Спортмастер-Україна" не бачать приводів і підстав для обмеження господарської діяльності, про що в заяві повідомила виконавча директорка Людмила Книш.
Прецедент про включення Sportmaster Operation Pte.Ltd до санкційного списку є неаргументованим і безпідставним, викликає багато питань, відповіді на які поки не можуть дати навіть провідні юристи,
– йдеться у заяві.
Магазини "Спортмастер" продовжують роботу / Фото shoes-report
Економіст Борис Кушнірук у коментарі 24 каналу звернув увагу, що компанія ігнорує санкції, провівши паралель із недавніми санкціями на канали Козака (фактично Медведчука).
Взагалі ситуація виглядає абсурдна. Сказали, що вводять санкції і при цьому нічого не відбувається зі "Спортмастером". Він працює. Ввели санкції проти власників телеканалів – канали закрилися, ввели санкції проти власників "Спортмастеру" – магазини працюють,
– наголошує експерт.
Борис Кушнірук додає: якщо держава ввела санкції, то має забезпечити їх дотримання. В такому випадку поліція має право діяти згідно з указом та припиняти роботу магазинів, якщо вони цього не роблять самі.
Водночас один з членів РНБО в анонімному коментарі Liga.net звернув увагу, що в указі вказана іноземна компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd, а не "Спортмастер-Україна". В СБУ щодо законності роботи магазинів, не повідомляли. 24 канал подав відповідний запит на інформацію.
Правоохоронці пояснили, що введенню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України. Його спрямували ще влітку 2019 року. І відтоді МЗС "неодноразово зверталося з відповідними нотами до держорганів Сінгапуру, які залишилися без розгляду і належного реагування".
Один з магазинів в окупованому Криму
Борис Кушнірук ще до офіційної версії від СБУ зауважив, що не розуміє чому санкції вводять після стількох років. Адже звернення про ведення діяльності на окупованих територіях лунали ще з 2017 року.
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Крім представлення своїх компаній в Україні, Росія вже майже на восьмому році війни і надалі займає чільне місце серед торговельних партнерів України. Так, за підсумками 2020 року Росія посіла друге місце після Китаю за обсягами торгівлі. Причому ми більше купуємо в Росії, ніж продаємо їй, за даними Держстату: