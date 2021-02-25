"Спортмастер" працює попри заборону: чому наклали санкції, які не діють

"Спортмастер" вже кілька днів під санкціями, але й надалі продовжує роботу своїх магазинів в Україні. За що наклали санкції, чому вони не діють та які компанії можуть стати наступними у санкційному списку – у матеріалі Економіки 24.

Як "Спортмастер" ігнорує санкції

Україна ввела санкції проти мережі роздрібної торгівлі спортивними товарами "Спортмастер". Про це йдеться в указі Президента.

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Взагалі санкції наклали на власника магазинів "Спортмастер", а саме компанію Sportmaster Operations Pte. Ltd. Але оскільки ця компанія володіє часткою 99% "Спортмастеру" в Україні, то санкції безпосередньо впливають і на можливість роботи українських магазинів.

Які санкції передбачає указ:

Магазини в мережі не можуть працювати;

Неможлива доставка товарів в межах України та ввезення з-за кордону;

Компанія не має права виводити капітал з України.

Санкції діятимуть 3 роки. Та попри заборону, магазини компанії продовжують працювати, ніби нічого не сталося.

Позиція компанії "Спортмастер"

У компанії "Спортмастер-Україна" не бачать приводів і підстав для обмеження господарської діяльності, про що в заяві повідомила виконавча директорка Людмила Книш.

Прецедент про включення Sportmaster Operation Pte.Ltd до санкційного списку є неаргументованим і безпідставним, викликає багато питань, відповіді на які поки не можуть дати навіть провідні юристи,

– йдеться у заяві.



Магазини "Спортмастер" продовжують роботу / Фото shoes-report

Зауважимо, що магазини "Спортмастеру" працюють у 16 обласних центрах України. Загалом це близько 150 торгових точок, включаючи магазини Columbia, Sportlandia і Weekender.

Економіст Борис Кушнірук у коментарі 24 каналу звернув увагу, що компанія ігнорує санкції, провівши паралель із недавніми санкціями на канали Козака (фактично Медведчука).

Взагалі ситуація виглядає абсурдна. Сказали, що вводять санкції і при цьому нічого не відбувається зі "Спортмастером". Він працює. Ввели санкції проти власників телеканалів – канали закрилися, ввели санкції проти власників "Спортмастеру" – магазини працюють,

– наголошує експерт.

Борис Кушнірук додає: якщо держава ввела санкції, то має забезпечити їх дотримання. В такому випадку поліція має право діяти згідно з указом та припиняти роботу магазинів, якщо вони цього не роблять самі.

Водночас один з членів РНБО в анонімному коментарі Liga.net звернув увагу, що в указі вказана іноземна компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd, а не "Спортмастер-Україна". В СБУ щодо законності роботи магазинів, не повідомляли. 24 канал подав відповідний запит на інформацію.

Чому наклали санкції

Офіційна версія СБУ

В СБУ зазначили, що санкції запровадили на підставі інформації про роботу мережі в тимчасово окупованому Криму.

Правоохоронці пояснили, що введенню санкцій передував лист СБУ на адресу МЗС України. Його спрямували ще влітку 2019 року. І відтоді МЗС "неодноразово зверталося з відповідними нотами до держорганів Сінгапуру, які залишилися без розгляду і належного реагування".

Один з магазинів в окупованому Криму

Борис Кушнірук ще до офіційної версії від СБУ зауважив, що не розуміє чому санкції вводять після стількох років. Адже звернення про ведення діяльності на окупованих територіях лунали ще з 2017 року.

Інші версії

Ще до офіційної заяви СБУ, припускалося, що причиною можуть бути російські власники. Про це детальніше розповідаємо далі в матеріалі.

До того ж ще у 2017 році компанія спонсорувала проведення конкурсу в окупованому Луганську.

А активісти вимагали закриття магазинів "Спортмастер" ще з 2014 року, коли розпочалася війна з Росією.

Що відомо про власників "Спортмастеру"

Бенефіціарами "Спортмастер-Україна" з частками 30,79% зазначені брати Микола та Володимир Фартушняки, ще таку саму частку контролює їхній партнер Олександр Михальський. Вони мають громадянство Мальти, але проживають у Швейцарії.

Сама ж компанія Sportmaster Operations Pte. Ltd, проти якої ввели санкції, зареєстрована в Сінгапурі. Серед засновників компанії і російський мільярдер Дмитро Дойхен, співвласник ще близько 20 підприємств в Росії.

За інформацією Forbes, Фартушняки та Дойхен заснували кілька компаній у Росії перед тим, як створити "Спортмастер".

Присутність Росії в економіці України

Скільки компаній працює в Україні

За інформацією, зібраною YouControl, в Україні працювало всього 104 філії російських компанії станом на липень 2020 року.

російських компанії станом на липень 2020 року. Проте ще 12 970 компаній, які працювали в Україні, мали російських засновників або бенефіціарів. До речі, "Спортмастер" також належить до цього переліку.

Зверніть увагу. За інформацією Liga.net в окупованому Криму продовжують працювати магазини таких компаній як. Тож з тієї ж самої причини в теорії можливе накладання санкцій і на ці компанії.Щоправда, для "легалізації" своєї діяльності вони створили інші юридичні компанії, від яких і ведуть бізнес на окупованій території.На офіційному російському та білоруському сайтах компанії розміщена карта, на якій окупований Крим зображений як частина Росії.

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Активна торгівля

Крім представлення своїх компаній в Україні, Росія вже майже на восьмому році війни і надалі займає чільне місце серед торговельних партнерів України. Так, за підсумками 2020 року Росія посіла друге місце після Китаю за обсягами торгівлі. Причому ми більше купуємо в Росії, ніж продаємо їй, за даними Держстату: