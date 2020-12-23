Мобільний банк sportbank в грудні 2020 року розпочав видавати карти в партнерстві з ТАСКОМБАНК. Ця співпраця суттєво посилює позиції sportbank з точки зору капіталізації та ліквідності.

Нікіта Ізмайлов, співзасновник мобільного банку sportbank, прокоментував партнерство з ТАСКОМБАНК:

Я пишаюся тим, що робота команди sportbank була визнана кращою серед інших проєктів і ми стали партнерами фінансово-промислової групи "ТАС", яка активно впроваджує у своїх бізнес-процесах інноваційні рішення. ТАСКОМБАНК – це технологічний банк і довгостроковий партнер, на якого можна розраховувати.

Україна – країна з величезним потенціалом для розвитку необанкінгу і сучасних мобільних банків, тому ринок досить широкий і у нього є великий клієнтський потенціал. Співпраця з необанками є стратегічним напрямком розвитку для ТАСкомбанку і ми готові інвестувати в такі проєкти, – заявив Голова Наглядової ради ТАСКОМБАНКУ Сергій Попенко.

ТАСКОМБАНК – сильний гравець на банківському ринку: входить в ТОП-20 банків за розміром активів, а також визнаний системно важливим банком Національним банком України. Інтеграція з новим банком-партнером – це масштабування проєкту sportbank і необмежені можливості для залучення клієнтів, видачі позичок і кредитування.

Я переконаний, що на банківському ринку України такі проєкти можуть працювати й конкурувати цілком комфортно. Цей напрямок вважаємо перспективним, тому готові максимально сприяти своїми знаннями, можливостями та досвідом. Sportbank – професійна, активна і креативна компанія, яка ставить перед собою амбітні цілі, – підкреслив Володимир Дубей, Голова Правління ТАСКОМБАНК.

Додаткова інформація:

Мобільний банк sportbank презентували в жовтні 2019 року. На кінець грудня 2020 року клієнтська база sportbank налічує вже понад 150 000 клієнтів. Ці клієнти обслуговуються на базі банку-емітента ОКСІ банк. Нові клієнти з грудня отримують карти на платформі ТАСКОМБАНК. Незважаючи на мультибанківську архітектуру, для всіх клієнтів мобільного банку нічого не змінюється: sportbank залишається самостійним продуктом і окремим брендом.

ТАСКОМБАНК заснований в 1989 році та є одним з перших комерційних банків в Україні. За розмірами чистих активів – у двадцятці найбільших банків країни. Входить в озвучений НБУ перелік системно важливих банків.

З 2004 року ТАСКОМБАНК є частиною фінансово-промислової групи "ТАС" Сергія Тігіпка. У липні 2020 року банк успішно пройшов процедуру рейтингування міжнародним рейтинговим агентством Moody's Investors Service, отримавши рейтинг на рівні суверенного рейтингу України.