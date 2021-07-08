57 і це не кінець: назвали імена кандидатів на посаду голови Бюро економічної безпеки

Оприлюднили список кандидатів, які хочуть очолити Бюро економічної безпеки. Серед 57 претендентів є досить відомі у політиці люди.

Так серед списку охочих опинилися глава ДФС Вадим Мельник, ексміністр фінансів Олександр Данилюк, екснардеп Микола Катеринчук, колишній очільник Одеської ОДА Максим Куций.

Нагадаємо Заявки на конкурс на главу Бюро економічної безпеки подали понад 50 людей, – міністр

Список претендентів на посаду голови БЕБ

1. Грігол Шалвович Катамадзе

2. Шершньов Павло Сергійович

3. Постолов Михайло Юрійович

4. Ступак Іван Іванович

5. Руденко Олександр Володимирович

6. Ковчі Аттіла Ласлович

7. Глущенко Микола Іванович

8. Маштабей Сергій Валентинович

9. Калабухова Світлана Вікторівна

10. Гайченко Андрій Віталійович

11. Олійник Сергій Васильович

12. Гейко Олександр Анатолійович

13. Корчинський Микола Миколайович

14. Шейко Олександр Миколайович

15. Путятов Геннадій Валерійович

16. Ковальчук Володимир Олександрович

17. Павловський Дмитро Павлович

18. Воротинцев Єгор Васильович

19. Куликов Кирил Борисович

20. Феофілатов Денис Миколайович

21. Іваненко Ігор Володимирович

22. Солодченко Сергій Вікторович

23. Мельник Вадим Іванович

24. Величко Володимир Анатолійович

25. Голод Сергій Валерійович

26. Кябда Ярослав Васильович

27. Татарінов Роман Володимирович

28. Гречана Тетяна Володимирівна

29. Новак Анатолій Миколайович

30. Карєєв Олександр Михайлович

31. Негодюк Олександр Васильович

32. Катеринчук Микола Дмитрович

33. Туровський Олексій Анатолійович

34. Хом'як Мирослав Степанович

35. Ткаченко Володимир Миколайович

36. Сергієнко Юрій Вікторович

37. Осмаловський Денис Юлійович

38. Осипчук Роман Сергійович

39. Ткаченко Артем Вікторович

40. Клименко Юрій Валентинович

41. Діденко Юрій Миколайович

42. Горбаль Василь Миколайович

43. Оксинюк Сергій Григорович

44. Альвас Ігор Іванович

45. Синявська Марія Олексіївна

46. Павленко Вадим Іванович

47. Горбенко Ганна Миколаївна

48. Данилюк Олександр Олександрович

49. Джан Раджамі Мохаммадович

50. Куций Максим Васильович

51. Шаповалов Олег Анатолійович

52. Пасека Дмитро Олександрович

53. Яцик Юлія Григорівна

54. Чегіль Богдан Іванович

55. Горбаль Василь Михайлович

56. Шевченко Андрій Григорович

57. Вовк Василь Васильович

Втім, як написав нардеп Данило Гетманцев, 57 – це ще не кінець. До 12 липня ще будуть приймати документи, які були відправили до 7 липня поштою.

57 людей, які бажають зробити нашу економіку чистіше, а бізнес захищенішим. Хочуть забрати схематоз і припинити свавілля податкової міліції. Чи хочуть? Всі 57? Думаю ні. І точно знаю тих, хто кігтями чіпляється за поїзд,

– написав Гетьманцев у своєму телеграмі.

Відомі кандидати на посаду очільника БЕБ

Олександр Данилюк

Верховна Рада 28 січня 2021 року підтримала створення Бюро економічної безпеки. Новий орган займатиметься розслідуванням економічних злочинів. Наразі такі правопорушення розслідують Податкова міліція, СБУ та Нацполіція. Коли новостворений орган запрацює, Податкову міліцію розформують.

Данилюк має цілий багаж досвіду роботи у держструктурах. Обіймав високі посади за президентства Віктора Ющенка і Віктора Януковича. У квітні 2016 року Данилюка призначили міністром фінансів в уряді Володимира Гройсмана. У травні 2019 року за Зеленського його призначили секретарем РНБО, згодом – керівником Національного координаційного центру кібербезпеки. Він звільнився, заявивши, що "не хоче грати у підкилимні ігри".

Василь Горбаль

Ще один знаний у політичних колах діяч. Горбаль був народним депутатом IV, V і VI скликань. Входив до складу фракції "За єдину Україну", згодом став членом "Партії регіонів". У 2004 році активно займався виборчою кампанією кандидата на посаду президента Віктора Януковича.

Навесні 2010 року Горбаля призначили главою ОДА Львівської області. 8 вересня на таємному голосуванні, йому висловили недовіру. У 2020 році Горбаля призначили членом Ради НБУ.



Василь Горбаль і Віктор Янукович / Vesti.ua

Микола Катеринчук

Народний депутат IV, V, VI, VII та лідер "Європейської партії". Голова Центрального виконавчого комітету "Наша Україна", учасник Помаранчевої революції. У складі юридичної команди "помаранчевого" табору оскаржував у Верховному Суді України сфальсифіковані результати другого туру виборів Президента. У 2020 році подавався на конкурс голови податкової, але програв.

До теми Країна отримає ще один каральний орган, – Данилюк сказав, чи впливатиме СБУ на БЕБ

Максим Куций

Куций – ​голова Одеської обласної державної адміністрації з 11 жовтня 2019 року до 5 листопада 2020 року. Він український бізнесмен та колишній працівник МВС. В органах Міністерства внутрішніх справ він працював у сфері боротьби з економічними злочинами.