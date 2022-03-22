S&P відкличе рейтинги всіх російських компаній
Джерело:S&P Global Ratings
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings відкличе кредитні рейтинги всіх російських компаній та організацій до 15 квітня 2022 року. Про це S&P повідомило на своєму сайті.
S&P відкликає рейтинг російських компаній
Міжнародне агенство ухвалило рішення відкликати рейтинг всіх російських компаній через заборону ЄС на присвоєння кредитно-рейтинговим агентствам ЄС рейтингів юридичним особам, органам або організаціям з Росії.
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Тож рейтинги будуть відкликані до 15 квітня цього року. Ця дата – останній термін встановлений ЄС. Нагадаємо, що раніше S&P оголосило про зупинення комерційної діяльності в Росії на тлі ситуації в Україні.
Кредитний рейтинг Росії: оцінка S&P
Рейтингове агентство S&P знизило рейтинг Росії з CCC- до CC. Це відбулось через санкції Заходу, запроваджені внаслідок вторгнення в Україну. Вони зменшили наявні валютні резерви окупанта та обмежили доступ до світової фінансової системи.
Згідно зі шкалою S&P, рейтинг СС означає високу вразливість до дефолту. Або, що дефолт поки не відбувся, але є фактично безсумнівним.
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