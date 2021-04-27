Соцвиплати малозабезпеченим сім'ям: кому надаються і як не втратити
В Україні малозабезпечені сім’ї мають право на соціальну допомогу від держави, що надається у грошовому форматі. В Міністерстві соціальної політики розповіли, що її розмір залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї.
Джерело:Міністерство соціальної політики
Соціальна допомога
Малозабезпеченою сім'єю вважається та, де середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім'ї.
Прожитковий мінімум:
- визначається для кожної сім'ї індивідуально, на що впливає її склад,
- регулюється відповідним законом для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.
Читайте також Який річний тариф на газ чекає українців у 2021 – 2022 роках
Соціальна допомога призначається, якщо особи за яких вираховуються доходи:
- сплатили самі, або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців;
- доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що потребують догляду протягом певного часу, що визначений лікарсько-консультативною комісією (не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку) та дітьми, що мають різні вади, роздали, інвалідність тощо;
- доглядали за особами, які досягли 80-річного віку;
- надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства.
Припинення виплат
Втратити державну соціальну допомогу сім'я може, якщо:
- сім'я приховала, або подала навмисно невірні дані про доходи та майновий стан, задля отримання допомоги;
- сім'я змінила місцепроживання;
- стались обставини, що унеможливлюють виплату соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи);
- уповноважений представник сім'ї подасть заяву, у зв'язку з чим виплати припиняються з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.
Хто не має права на допомогу
Соціальна допомога не призначається сім'ям, якщо:
- Наявні працездатні особи, що не працюють
Тобто, якщо у складі сім’ї є працездатні особи, яким виповнилось 18 років і вони не працюють, не проходять військову службу, не здобувають освіту, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи, то автоматично не мають права на допомогу від держави.
- Здійснюється покупка
Якщо особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили покупку, оплата якої перевищує 50 тисяч гривень. Виключенням є лише оплата медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг.
- У власності сім'ї є ще одне житло
Якщо у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира чи будинок. Виключенням є лише житло, що розташоване на тимчасово окупованій території, або житло яке непридатне для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення.
- У власності сім'ї більше одного транспортного засобу
Законом передбачено, що якщо у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років, то у виплатах сім'ї буде відмовлено.
Поділитися новиною