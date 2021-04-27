В Україні малозабезпечені сім’ї мають право на соціальну допомогу від держави, що надається у грошовому форматі. В Міністерстві соціальної політики розповіли, що її розмір залежить від величини середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Соціальна допомога

Малозабезпеченою сім'єю вважається та, де середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніж прожитковий мінімум для сім'ї.

Прожитковий мінімум:

визначається для кожної сім'ї індивідуально, на що впливає її склад,

регулюється відповідним законом для осіб, які відносяться до основних соціальних і демографічних груп населення.

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Соціальна допомога призначається, якщо особи за яких вираховуються доходи:

сплатили самі, або за них сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців; доглядали за дітьми до досягнення ними трирічного віку або за дітьми, що потребують догляду протягом певного часу, що визначений лікарсько-консультативною комісією (не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку) та дітьми, що мають різні вади, роздали, інвалідність тощо; доглядали за особами, які досягли 80-річного віку; надавали соціальні послуги з догляду відповідно до законодавства.

Припинення виплат

Українцям можуть втратити виплати у зв'язку з декількома нижче згаданими обставинами. Зауважимо, що виплати припиняються одразу з моменту виявлення правопорушення.

Втратити державну соціальну допомогу сім'я може, якщо:

сім'я приховала, або подала навмисно невірні дані про доходи та майновий стан, задля отримання допомоги; сім'я змінила місцепроживання; стались обставини, що унеможливлюють виплату соціальної допомоги (зокрема, смерть одинокої особи); уповноважений представник сім'ї подасть заяву, у зв'язку з чим виплати припиняються з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Хто не має права на допомогу

Соціальна допомога не призначається сім'ям, якщо:

Наявні працездатні особи, що не працюють

Тобто, якщо у складі сім’ї є працездатні особи, яким виповнилось 18 років і вони не працюють, не проходять військову службу, не здобувають освіту, не зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, сумарно більше ніж три місяці протягом періоду, за який враховуються доходи, то автоматично не мають права на допомогу від держави.

Здійснюється покупка

Якщо особи, які входять до складу малозабезпеченої сім’ї, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням державної соціальної допомоги здійснили покупку, оплата якої перевищує 50 тисяч гривень. Виключенням є лише оплата медичних, освітніх та житлово-комунальних послуг.

У власності сім'ї є ще одне житло

Якщо у власності малозабезпеченої сім’ї є друга квартира чи будинок. Виключенням є лише житло, що розташоване на тимчасово окупованій території, або житло яке непридатне для проживання, що підтверджено актом обстеження технічного стану житлового приміщення.

У власності сім'ї більше одного транспортного засобу

Законом передбачено, що якщо у власності малозабезпеченої сім’ї є більше ніж один автомобіль, транспортний засіб, що підлягає державній реєстрації, з дати випуску якого минуло менше ніж 15 років, то у виплатах сім'ї буде відмовлено.