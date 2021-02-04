Соцвиплати для українців у Чехії у 2021: розмір та умови отримання

В Чехії проживають майже 200 тисяч українців. Вони рівні з чехами мають право на соціальні виплати на дітей та інші бонуси.
Джерело: 24 канал
На виплату державної соціальної підтримки мають право як громадяни Чехії, так і українці, які там проживають. Журналісти 24 каналу проаналізували чеський Закон No 117, який регулює соціальні виплати та підготували найважливіше.
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Якщо сім’я в Чехії заробляє менше, ніж 2,4 прожиткового мінімуму, то має право на щомісячну допомогу, яка залежить від віку дитини.Як рахувати дохід?
З 1 квітня виплати можуть зрости як і кількість отримувачів.
У Чехії отримують допомогу лише на першу та другу дитину. У 2021 році за першу дитину виплачують 13 тисяч чеських крон (17 тисяч гривень), а за другу – 10 тисяч крон (13 тисяч гривень).
Якщо жінка народила двійню, то отримує 23 тисячі крон (30 тисяч гривень), а на наступну дитину допомоги вже не передбачено.
Допомога при пологах призначається лише тим сім’ям, які мають сукупний дохід менш як 2,7 прожиткового мінімуму на сім’ю.Цікаво, що жінки, які під час вагітності не можуть виконувати свою роботу через загрозу здоров’я у зв’язку з вагітністю або їх через це перевели на іншу посаду з меншою зарплатою, то вони можуть очікувати на щомісячну компенсацію до кількох тисяч крон.
Загальний розмір батьківської допомоги становить 300 тисяч крон (390 тисяч гривень). Ці гроші можуть виплачувати протягом 4 років або скоріше, якщо цього забажають батьки. При цьому батьки можуть працювати та отримувати зарплату. На виплату батьківської допомоги це не вплине.
Батьківська допомога буде збільшена до 300 000, але вона буде призначена тільки для новонароджених дітей. Це мотивуючий захід для збільшення народжуваності,
– заявила очільниця профільного міністерства Яна Малачова.
Право на батьківську допомогу має кожен. І такі виплати починають надходити одразу після завершення допомоги при пологах та декретної відпустки. Якщо таких не було – то одразу після народження дитини.
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У 2021 році в Чехії для декого також зросте розмір допомоги на житло через збільшення нормативної вартості житла. Він залежить від таких факторів:
Раз у 3 місяці необхідно надавати відповідні документи, які підтверджують ваші витрати на житло і дохід.
Допомогу на житло в Чехії критикують через те, яку соціальну нерівність вона створює. Система несправедлива щодо тих, хто живе поодинці у великих містах. Водночас житловою допомогою зловживають люди з достатнім доходом, орендуючи дороге житло.
Українці з правом на постійне проживання можуть подаватися на допомогу по безробіттю, якщо офіційно працювали протягом останніх 12 місяців.
Якщо помирає людина, яка мала право на постійне проживання у Чехії, то її родич чи близький може отримати 5 тисяч крон (6 500 гривень) протягом року.
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Майже всі соціальні виплати прив’язані до прожиткового мінімуму. Тож для самостійного підрахунку виплат, на які ви можете очікувати, варто знати розміри прожиткового мінімуму.