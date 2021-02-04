В Чехії проживають майже 200 тисяч українців. Вони рівні з чехами мають право на соціальні виплати на дітей та інші бонуси.

Джерело: 24 канал

Хто може отримати субсидії та соцвиплати

На виплату державної соціальної підтримки мають право як громадяни Чехії, так і українці, які там проживають. Журналісти 24 каналу проаналізували чеський Закон No 117, який регулює соціальні виплати та підготували найважливіше.

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Отримати соціальні виплати можуть ті, хто:

Має право на постійне проживання в Чехії чи іншій країні ЄС;

Проживає в Чехії понад рік;

Має дозвіл на довготривале перебування в Чехії.

Українці в Чехії: хто вони? Близько 150 тисяч українців легально працюють та проживають в Чехії й становлять найбільшу діаспору в цій країні. Проте разом із заробітчанами ця цифра куди вища. Чехія – одна з найпопулярніших країн для українців, які їздять на сезонні заробітки. Зазвичай це поля та будова.

Допомога на дитину

Якщо сім’я в Чехії заробляє менше, ніж 2,4 прожиткового мінімуму, то має право на щомісячну допомогу, яка залежить від віку дитини.

Як рахувати дохід?

Припустимо в сім’ї є двоє дорослих та двоє дітей дошкільного віку. Рахують скільки заробляють обоє батьків, а прожитковий мінімум сім'ї це сума прожиткового мінімуму на кожного члена сім'ї, в тому числі дітей. Зверніть увагу, що як і в Україні, у Чехії прожитковий мінімум для різних категорій населення різний.

У 2021 виплати на дитину такі:

до 6 років – 500 крон;

від 6 до 15 років – 610 крон;

від 15 до 26 років – 700 крон.

З 1 квітня виплати можуть зрости як і кількість отримувачів.

Допомога по пологах

У Чехії отримують допомогу лише на першу та другу дитину. У 2021 році за першу дитину виплачують 13 тисяч чеських крон (17 тисяч гривень), а за другу – 10 тисяч крон (13 тисяч гривень).

Якщо жінка народила двійню, то отримує 23 тисячі крон (30 тисяч гривень), а на наступну дитину допомоги вже не передбачено.

Допомога при пологах призначається лише тим сім’ям, які мають сукупний дохід менш як 2,7 прожиткового мінімуму на сім’ю.

Цікаво, що жінки, які під час вагітності не можуть виконувати свою роботу через загрозу здоров’я у зв’язку з вагітністю або їх через це перевели на іншу посаду з меншою зарплатою, то вони можуть очікувати на щомісячну компенсацію до кількох тисяч крон.

Батьківська допомога

Загальний розмір батьківської допомоги становить 300 тисяч крон (390 тисяч гривень). Ці гроші можуть виплачувати протягом 4 років або скоріше, якщо цього забажають батьки. При цьому батьки можуть працювати та отримувати зарплату. На виплату батьківської допомоги це не вплине.

Батьківська допомога буде збільшена до 300 000, але вона буде призначена тільки для новонароджених дітей. Це мотивуючий захід для збільшення народжуваності,

– заявила очільниця профільного міністерства Яна Малачова.

Право на батьківську допомогу має кожен. І такі виплати починають надходити одразу після завершення допомоги при пологах та декретної відпустки. Якщо таких не було – то одразу після народження дитини.

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Допомога на житло

У 2021 році в Чехії для декого також зросте розмір допомоги на житло через збільшення нормативної вартості житла. Він залежить від таких факторів:

Тип житла (оренда, власність);

Кількість людей, які фактично проживають у квартирі;

Середньомісячний дохід за останній квартал;

Середні витрати на житло (оренда, комуналка).

Хто отримає допомогу?

Має житло чи договір про оренду;

Витрати на житло перевищують 30% чистого доходу (у Празі 35% доходу);

Водночас ці 30% доходу не можуть бути вищими за нормативні витрати на житло.

Раз у 3 місяці необхідно надавати відповідні документи, які підтверджують ваші витрати на житло і дохід.

Допомогу на житло в Чехії критикують через те, яку соціальну нерівність вона створює. Система несправедлива щодо тих, хто живе поодинці у великих містах. Водночас житловою допомогою зловживають люди з достатнім доходом, орендуючи дороге житло.

Інші соціальні виплати

Допомога по безробіттю

Українці з правом на постійне проживання можуть подаватися на допомогу по безробіттю, якщо офіційно працювали протягом останніх 12 місяців.

Допомога на поховання

Якщо помирає людина, яка мала право на постійне проживання у Чехії, то її родич чи близький може отримати 5 тисяч крон (6 500 гривень) протягом року.

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Розмір прожиткового мінімуму 2021

Майже всі соціальні виплати прив’язані до прожиткового мінімуму. Тож для самостійного підрахунку виплат, на які ви можете очікувати, варто знати розміри прожиткового мінімуму.

Для іноземця, який розглядається, як окрема особа – прожитковий мінімум на місяць складає – 3 860 крон.

Для іноземця, який розглядається разом з іншими особами, частки прожиткового мінімуму розглядаються по черзі: для першої особи – 3 550 крон, для кожної наступної, яка не є дитиною – 3 200.

Для дітей прожитковий мінімум у 2021: