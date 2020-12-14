В Польщі проживають понад мільйон українців. Вони рівні з поляками мають право на соціальні виплати на дітей та інші бонуси.

В першу чергу скористатися соцвиплатами можуть поляки. Проте українці, які мають дозвіл на проживання у Польщі та навіть в окремих випадках заробітчани, які офіційно працевлаштовані, також мають таке право. У матеріалі Економіки 24 розповідаємо які соцвиплати передбачили у 2021 році.

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Дитячі виплати у 2021

Програма 500+

Якщо ви офіційно працюєте у Польщі, а ваша неповнолітня дитина ходить в польську школу, університет чи інший навчальний заклад, ви можете розраховувати на щомісячну допомогу у розмірі 500 злотих (3 800 гривень), повідомляє Gazeta.pl з посиланням на уряд.



Для цього необхідно написати заяву, попередньо взявши довідку зі школи. Заяву можна подати через сайт ZUS. Зверніть увагу, що її потрібно подавати щороку, оскільки програма автоматично не продовжується.

NFZ (Narodowy Fundusz Zdrowia)

Це державна програма медичного страхування. Кожна людина, яка працює в Польщі щомісяця відраховує зі своєї заробітної плати певну суму. Це страхування покриває лікування у випадку хвороби людини чи її неповнолітніх дітей, які також проживають у Польщі.

Тож, якщо дитина живе у Польщі, її можна додати до програми страхування, подавши відповідну заяву роботодавцю.



Допомогу надають лише тим, хто офіційно працює або має карту побиту

Wyprawka szkolna 300+

Українці, які мають карту побиту (посвідку на постійне проживання) можуть раз в рік отримати 300 злотих (2 300 гривень) для купівлі необхідного шкільного приладдя для своїх дітей. Для цього потрібно заповнити відповідну форму в онлайн банкінгу.

Bon turystyczny / Туристичний бонус

Це нова програма, яку ввели у 2020 році через пандемію. Кожна сім’я, яка має дітей, може оформити туристичний бонус у розмірі 500 злотих (3 800 гривень) на 1 дитину та використати його на відпочинок з дітьми виключно на території Польщі. Оформити бонус можна на сайті ZUS. Програма діятиме до 2022 року.

Податкові пільги та знижки

Ulga podatkowa / Податкова пільга

Податкову пільгу можуть отримати працевлаштовані батьки неповнолітніх дітей або студентів до 25 троків, які не працюють. До того ж необов’язково, щоб діти проживали у Польщі з вами: вони можуть бути в Україні чи будь-якій інші країні.

Зверніть увагу, що підприємці, для яких діє фіксована ставка податку 19% не можуть розраховувати на цю пільгу, пояснюють на сайті Pitax.pl.

Розмір пільги залежить від величини спачених податків, а також кількості дітей.

Одна або дві дитини – 1 112 злотих на дитину (8 500 гривень);

Третя дитина – 2 тисяч злотих (15 200 гривень);

Четверта дитина – 2 700 злотих (20 600).

Тобто це та сума грошей, яку вам повернуть зі сплачених вами податків.

Як отримати податкову пільгу в Україні читайте у нашому матеріалі Українці можуть повернути частину податків: як і за що.

Нульовий податок

Молодь у Польщі до 26 років може не сплачувати податку для фізичних осіб (РІТ). Таких у Польщі близько 2 мільйони.

Проте це стосується лише тих, чий річний дохід не перевищує 85,5 тисяч злотих (понад 650 тисяч гривень). Податок для таких осіб мав становити 18%.

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Українці в Польщі: хто вони

У Польщі станом на 2019 рік проживало 1,27 мільйона українців. Це 3,5% населення Польщі. Ці дані отримали завдяки дослідженню зі смартфонами, повідомляє Gazeta Wyborcza. Серед людей, які мають польську сім-карту визначили, хто має меню українською чи російською мовою та хоча б раз в рік користується з української мережі.

Українці в Польщі / Наше Слово

Польща приваблює українців не лише на постійне проживання, але й на сезонні підробітки, під час яких кількість заробітчан може сягати 2 мільйонів. Проте далеко не всі з них працюють офіційно, а відтак і не можуть розраховувати на соціальні виплати та пільги.