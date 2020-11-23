В Італії офіційно проживають майже 240 тисяч українців. Вони на рівні з італійцями мають право на соціальні виплати та інші бюджетні бонуси.

Хто може отримати субсидії

Перш за все скористатися субсидіями можуть італійці. Проте українці, які мають дозвіл на проживання в Італії, також мають таке право. У матеріалі 24 каналу розповідаємо, які соцвиплати передбачили у бюджеті-2021.

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Дитячі виплати у 2021

Виплати на новонароджених

І багаті, і бідні італійці чи українці з правом на проживання зможуть отримати фінансову допомогу на новонароджену чи усиновлену дитину, проте розмір залежатиме від доходів.

Сім’ї з низьким доходом (до 7 тисяч євро на рік) – 160 євро на місяць протягом року;

на місяць протягом року; Сім'ї з середнім доходом (від 7 до 25 тисяч на рік) – 120 євро на місяць;

на місяць; Батьки з високим доходом (від 25 тисяч євро) – 80 євро на місяць.

Якщо для батьків це друга дитина, то суми на 20% вищі. Про це повідомляє The Italian Times з посиланням на проєкт бюджету-2021.



Доплати в Італії за новонароджених залежать від доходів батьків / Фото Pexels

Для фінансової допомоги потрібно звернутися в INPS з відповідною заявою.

Бонус на дитсадок

Батьки у 2021 році в Італії можуть віддати дитину до дитячого садочка за бюджетні кошти. Держава компенсує до 3 тисяч євро на рік за дитину

Крім того, батьки зможуть і самі залишитися вдома з дитиною, адже у 2021 році вони матимуть 7 додаткових днів звільнення від роботи по догляду за дитиною.

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Утримання дітей

З липня 2021 року батькам в Італії виплачуватимуть допомогу на утримання дітей, так звані аліменти. Розмір таких виплат коливається від 50 євро до 250 євро за кожну дитину віком до 21 року, яка перебуває на утриманні батьків.

Бонуси на купівлю й ремонт

Транспорт

Італійці та українці з правом на проживання можуть купити велосипед чи самокат і отримати так званий кешбек від держави у розмірі 60% від мінімальної суми в 500 євро.

Житлові бонуси

Зробили ремонт – отримайте 50% від витрат назад. Важливо, що ці гроші віддадуть не з бюджету, а з податку, який сплатили безпосередньо ви – а саме податку на прибуток. Максимальна сума ремонту – 96 тисяч євро на кожне помешкання.

Те ж саме із покупкою великої побутової техніки, а також дверима та вікнами. Можна розраховувати на 50% кешбеку.

Якщо надумали ремонтувати фасади будинків, то можна отримати знижку на податки у розмірі 90% від витрачених грошей.

Допомога у пошуках роботи

В Італії близько 11,5% молоді (25 – 35 років) є безробітними, за даними Statista. Щоб покращити ситуацію, уряд Італії у 2021 році пропонує повне звільнення роботодавців від сплати контрибутів (пенсійних внесків) на 3 роки. Єдина умова – не звільняти нових працівників протягом 9 місяців.

Оскільки безробіття серед жінок вище, ніж серед чоловіків, уряд пропонує звільняти роботодавців, які приймуть на роботу безробітних жінок, від сплати контрибутів, якщо така сума не сягає 6 тисяч євро на рік.

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Українці в Італії: хто вони

За офіційними даними Міністерства внутрішніх справ Італії, станом на 2019 рік 239 424 громадян України мають дійсні дозволи на проживання в Італії, як повідомляє Посольство України. Українці займають четверте місце серед громад на території Італії і становлять 6,3% всіх громадян, які не є членами ЄС. Переважно українці в Італії – це жінки (78,8%) з середнім віком 46 років, які проживають на півночі країни.



Українська діаспора в Італії у 2013 / Фото з соціальних мереж

В Італії зареєстровано понад 100 асоціацій українських громад. Крім цього, на території Італії функціонує 26 українських недільних шкіл. Італія приваблює українців не лише на постійне проживання, але й на сезонні підробітки.