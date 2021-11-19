Соцвиплати на дітей у 2022 році: як вони зростуть наступного року

Усі соцвиплати прив'язані до прожиткового мінімуму. Оскільки бюджетом-2022 передбачено декілька підвищень протягом наступного року, то й розмір соцвиплат на дітей теж зростатиме.

Прожитковий мінімум на дітей у 2022 році

Прожитковий мінімум зросте ще у грудні цьогоріч. Передбачається, що з 1 грудня розмір виплат для дітей до 6 років складатиме 2 100 гривень, а на дітей віком від 6 до 18 років зросте до 2 618 гривень.

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Розмір прожиткового мінімуму у наступному році зросте удвічі, відповідно до проєкту бюджету-2022: у липні та грудні.

Для дітей віком до 6 років : з 1 липня складатиме 2 201 гривня, з 1 грудня – 2 272 гривні.

: з 1 липня складатиме 2 201 гривня, з 1 грудня – 2 272 гривні. Для дітей від 6 до 18 років: з 1 липня – 2 744 гривні, з 1 грудня – 2 833 гривні.

Також він зросте й для інших соціальних та демографічних груп, починаючи вже з 1 грудня цьогоріч. З динамікою зростання виплат детальніше можна ознайомитись в інфографіці.

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

Допомога на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування складає два з половиною прожиткові мінімуми, який залежить від віку дитини.

Для дітей віком до 6 років розмір виплат становитиме:

З 1 грудня 2021 року – 5 250 гривні;

З 1 липня 2022 року – 5 502,5 гривні;

З 1 грудня 2022 року – 5 680 гривень.

На дітей від 6 до 18 років передбачили вищі виплати:

З 1 грудня 2021 року – 6 545 гривень;

З 1 липня 2022 року – 6 860 гривень;

З 1 грудня 2022 року – 7 082,5 гривні.

Грошова допомога на дітей-сиріт, або позбавлених батьківського піклування передбачається у тому ж розмірі, що й для дітей з повних сімей / Фото Unsplash

На які виплати можуть розраховувати матері одиначки

На дітей, котрі мають інвалідність соціальні виплати складатимуть не 2,5 прожиткові мінімуми, а 3,5. Тож опікун отримуватиме у грудні цьогоріч 7 350 на дитину віком до 6 років й 9 163 гривні, якщо їй від 6 до 18 років.

Для матерій, котрі самі виховують дитину, розмір соціальних виплат (допомога від держави) розраховується індивідуально. Це різниця між 100% прожиткового мінімуму та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одного члена.

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Виплати вагітним жінкам

Хто може розраховувати на виплати

Кожна вагітна в Україні жінка може розраховувати на декретні виплати. Проте тривалість такої оплачуваної відпустки різниться. Жінки, які очікують на одну дитину, можуть розраховувати на 126 календарних днів декрету (70 днів до пологів та 56 днів після), а якщо жінка виношує більше, ніж одну дитину – відпустка триватиме 140 днів (по 70 днів до та після пологів).

Якщо йдеться про жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, вони можуть розраховувати на оплату 180 днів декретної відпустки.

Розмір декретних виплат

Розмір декретних виплат становить 100% від середньої зарплати за місцем роботи (зверніть уваги – офіційної). Розраховують скільки жінка заробила за останні 12 місяців та ділять на кількість відпрацьованих днів. Саме це і буде платою за один день декретної відпустки.

Жінки-ФОПи теж можуть розраховувати на декретні виплати, адже вони сплачують ЄСВ. Але в їхньому випадку розмір допомоги залежить не від доходу, а від розміру ЄСВ, який вони платили протягом останнього року. Більшість ФОПів сплачує лише мінімальний внесок.

Жінки, які не працюють, також можуть звертатися за декретними виплатами. У такому випадку вони можуть отримати мінімум 25% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Ми порахували яким буде розмір допомоги наступного року.

Виплати при народженні дитини

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль разом з Кабміном ініціював цьогоріч законопроєкт №5585 про збільшення розміру виплат при народженні малюка. Він передбачає, що з 1 січня 2022 року допомога становитиме 50 тисяч гривень:

перша виплата – 25% від суми (12,5 тисяч гривень);

далі рівними частинами (10 тисяч 41 гривня) протягом 36 місяців;

з 2023 року проводитиметься щорічна індексація виплат.

Також законопроєкт №5585 передбачає збереження допомоги у вигляді "пакунка малюка", який можна отримати протягом 30 днів після народження дитини. Але зауважте, якщо законопроєкт не розглянуть, то з наступного року виплати залишаться без змін – 41 280 гривень.

Пакунок малюка

Починаючи з липня 2022 року пакунок малюка можна отримати у грошовій, або натуральній формі. Якщо новоспечені батьки, або опікуни дитини оберуть перший варіант, то зможуть отримати гроші лише за умови, що вони підуть на дитину.

Одноразову фінансову допомогу у вигляді 5 тисяч гривень перерахує держава одразу на спеціальну соціальну картку Приватбанку.

Розрахуватись карткою "пакунок малюка" можна лише за конкретну групу товарів, у безготівковій формі та у магазинах, які є учасниками проєкту "Монетизація одноразової натуральної допомоги", або купити товари в інтернет-магазині "Мамалюк".

На що можна витратити гроші:

гігієнічні засоби та косметика, дитяче харчування, одяг та взуття для дитини, дитячий посуд, предмети, які призначені для догляду за новонародженим, постільні приналежності, коляски, автокрісла, ходунки та інші габаритні вироби для малюка, іграшки, розвивальні килимки та інші дитячі аксесуари.

Пакунок малюка можна отримати, як у грошовій, так і в натуральній формі / Фото Unsplash

Яку суму можна отримати замість "пакунку"

Пакунок малюка становить не менш як 3 прожиткові мінімуми для дитини до 6 років. Тобто родина, яка обрала грошову, а не натуральну форму "пакунка" може розраховувати на мінімум:

з 1 грудня 2021 року – 6 300 гривні,

з 1 липня 2022 року – 6 603 гривень,

з 1 грудня 2022 року – 6 816 гривень.

Хто може отримати подарунок малюка

Батьки новонародженого.

У разі відсутності батьків одержувачем одноразової державної допомоги можуть стати усиновителі, патрональні вихователі, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни новонародженого.

Одноразову матеріальну допомогу від держави, що надійде на соціальну карту "пакунок малюка" необхідно витратити протягом 1 року.