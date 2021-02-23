Сотня нових вагонів та зацікавлені іноземні інвестори: глобальні плани Укрзалізниці
Укрзалізниця у 2021 році хоче закупити сотню пасажирських вагонів. Також у планах – ремонт близько ста залізничних станцій.
Джерело:24 канал
Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час форуму "Україна 30. Інфраструктура".
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Передбачено 4 мільярди гривень для того, аби електрифікувати ділянки, закупити до 100 пасажирських вагонів та оновити сотню залізничних станцій,
– сказав Криклій.
Планують залучити кошти і міжнародних партнерів
Окрім державних коштів, залізничники планують залучити ще й іноземні, які можуть надійти від міжнародних партнерів. Стосується це переважно реалізації швидкісного сполучення.
Інвестори лише приглядаються до України, – Жмак
Підтвердив можливість залучення коштів інвесторів з Китаю, Кореї та Туреччини і голова правління Укрзалізниці Володимир Жмак.
Я вважаю, що єдиним інструментом будівництва мереж високошвидкісних поїздів є концесія, і для того, щоб це реалізувати, Україні потрібен потужний інвестор,
– наголосив Жмак.
Проте, за словами голови правління Укрзалізниці, наразі інвестори лише приглядаються до України.
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