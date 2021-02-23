Укрзалізниця у 2021 році хоче закупити сотню пасажирських вагонів. Також у планах – ремонт близько ста залізничних станцій.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій під час форуму "Україна 30. Інфраструктура".

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Передбачено 4 мільярди гривень для того, аби електрифікувати ділянки, закупити до 100 пасажирських вагонів та оновити сотню залізничних станцій,

– сказав Криклій.

Планують залучити кошти і міжнародних партнерів

Окрім державних коштів, залізничники планують залучити ще й іноземні, які можуть надійти від міжнародних партнерів. Стосується це переважно реалізації швидкісного сполучення.

Так, компанія Hyundai має виділити близько 2 мільйонів доларів гранту на розробку будівництва швидкісної залізничної мережі єврозразка. Мовиться про 4 ділянки протяжністю 2 тисячі кілометрів. Перша ділянка – Київ – Львів та з'єднання з кордоном.

Інвестори лише приглядаються до України, – Жмак

Підтвердив можливість залучення коштів інвесторів з Китаю, Кореї та Туреччини і голова правління Укрзалізниці Володимир Жмак.

Я вважаю, що єдиним інструментом будівництва мереж високошвидкісних поїздів є концесія, і для того, щоб це реалізувати, Україні потрібен потужний інвестор,

– наголосив Жмак.

Проте, за словами голови правління Укрзалізниці, наразі інвестори лише приглядаються до України.