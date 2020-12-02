Фінансова ситуація в Україні залишається складною, тож, фінансування від Міжнародного валютного фонду є вкрай необхідним. Попри це, до кінця 2020 Україна аж ніяк не зможе отримати гроші від МВФ. За словами заступника голови НБУ Дмитра Сологуба, це фактично неможливо.

Наприкінці листопада очільник НБУ Кирило Шевченко полетів до Вашингтона, щоб обговорити перспективи співпраці України з міжнародними партнерами. Як сказав Сологуб, гірше від візиту точно не стало, пише LIGA.net.

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Водночас Сологуб зауважив, що не мав особистої комунікації із Шевченком за підсумками поїздки.

Як я вже сказав, потоки інформації в центральному банку дещо змінилися останнім часом, але уявлення про результати поїздки у мене є. Думаю, гірше точно не стало,

– пояснив він.

Заступник голови НБУ зазначив, що йому важко передбачити подальшу комунікацію з МВФ, однак у фонду завжди є чіткий алгоритм дій.

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