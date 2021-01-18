Українці в майбутньому отримуватимуть дві пенсії: солідарну та накопичувальну. Це перехідний етап до системи добровільних внесків та скасування солідарної пенсії, яку українці отримують зараз.

В Україні вже є майже сотня тисяч пенсіонерів, які отримують одразу дві пенсії, проте у близькому майбутньому такими будуть всі і це чекає на тих українців, які ще зараз не вийшли на пенсію. Якою буде система виплат та розмір другої пенсії – у матеріалі 24 каналу.

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Друга пенсія: що це

В Україні триває пенсійна реформа, в рамках якої ми переходимо від солідарної пенсії до системи добровільних внесків, де кожен українець буде сам відповідальний за свою майбутню пенсію. Система накопичувальної пенсії – це перехідний етап. Саме на цьому етапі українці і далі отримуватимуть солідарну пенсію, але також почнуть отримувати другу пенсію – накопичувальну.

Солідарна, накопичувальна та добровільні внески: різниця

Солідарна пенсія – це пенсія, яка залежить від стажу та розміру зарплати і виплачується Пенсійним фондом щомісячно. Українці, які зараз працюють, сплачують ЄСВ у Пенсійний фонд і звідти нинішнім пенсіонерам виплачують пенсії. По суті українці платять за чужу пенсію. Ця система також недосконала тим, що грошей у Пенсійному фонді не вистачає і доводиться дофінансовувати за рахунок інших важливих програм. Накопичувальна пенсія – це, коли українці роблять виплати на свій індивідуальний рахунок у недержавних фондах. При досягненні пенсійного віку, вони ці гроші можуть отримати одразу, частинами або щомісячно довічно. Добровільні внески – третій та останній етап. На другому етапі поєднані солідарна та накопичувальна пенсії, на третьому етапі це лише внески. Скільки відклав на свій пенсійний рахунок – стільки й отримаєш.

Хто отримуватиме накопичувальну пенсію

Наразі накопичувальну пенсію отримують лише ті, які сплачували у недержавні пенсійні фонди. Такі фонди існують вже кілька років. Станом на червень 2019 їх було 62. Проте, якщо закон приймуть, то накопичувальні пенсії стануть обов'язковими для всіх українців. Детальніше про недержавні пенсійні фонди та як їх вибрати ми писали у матеріалі Накопичувальні пенсії в Україні стануть обов'язковими: переваги та недоліки.

Які пенсії отримуватимуть українці

Першу пенсію – солідарну – поки ніхто не скасовує. Українцям і надалі виплачуватимуть пенсію з Пенсійного фонду в залежності від розміру заробітної плати та стажу. Щоб розрахувати свою майбутню пенсію потрібно помножити коефіцієнт страхового стажу на офіційну заробітну плату (за весь період страхового стажу або за 60 місяців підряд). Українські пенсіонери отримують від 1 769 до 17 690 гривень щомісячної пенсії за солідарною системою.

Друга пенсія – накопичувальна – буде спочатку радше бонусом до основної пенсії. Для того, щоб така пенсія існувала, підвищать податки: ЄСВ – до 24%, а ПДФО – до 20% замість 22 та 18% відповідно.

Такі деталі оприлюднила голова профільного комітету Галина Третьякова в інтерв'ю LIGA.net.

Ці гроші будуть акумулюватися на спеціальних рахунках, з яких у старості українці зможуть отримувати ще одну пенсію,

– сказала народна обраниця.

Цікаво, що раніше прем’єр-міністр Денис Шмигаль запевняв, що накопичувальна система не буде передбачати жодних додаткових виплат з боку населення. "Обговорюється наступний варіант: 2% від нинішнього ЄСВ виділяємо в накопичення, не збільшуючи навантаження ні для фірми, ні для людини; ще 2% беремо по ПДФО", – розповів Денис Шмигаль.

ЄСВ – це єдиний соціальний внесок. Тобто саме та частка податків, яка йде на пенсії. У 2020 році його розмір – 22% від зарплати або щонайменше 918 гривень 6 копійок.



ПДФО – податок на доходи фізичних осіб. Це загальнодержавний податок, що стягується з доходів. Частка ПДФО коливається від 5% до 18% у залежності від видів доходу.

Водночас саме Галина Третьякова ініціювала законопроєкт №2683, якому вже понад рік, але він так і не дійшов до голосування. Разом із Кабміном депутати напрацювали оновлений законопроєкт №2683-д. Ймовірно, деякі з положень у першому варіанті приймуть у майбутньому законі.

В остаточній редакції законопроєкт сформують лише після того, як свої висновки нададуть Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку, а також НБУ,

– пояснила Третьякова.

3 варіанти отримання своїх пенсійних накопичень:

одноразова виплата 100% накопичень;

прискорені виплати: розбиття суми на щомісячні платежі протягом 5-10 років;

довічне утримання. Це фіксовані щомісячні виплати.

Накопичувальну пенсію можна успадкувати, якщо людина застрахована.

Чому необхідно перейти на систему накопичувальних пенсій

В Україні вже давно хочуть перейти до цієї системи, але демографічні прогнози змушують законодавців поспішати, інакше майбутні пенсіонери залишаться без пенсій.

В Україні кожен четвертий – пенсіонер. За даними Пенсійного фонду на початку 2020 було 11,3 мільйона пенсіонерів. Поки їх менше ніж працездатного населення, але найближчими роками це співвідношення зміниться. В Україні швидкий темп "старіння нації".

Наразі є більше платників податків, які сплачують внески в Пенсійний фонд, ніж пенсіонерів, які з цих внесків отримують пенсії. Проте за прогнозами, вже до 2040 частка пенсіонерів стане вищою за частку платників, а у 2050 пенсіонерів буде вже на 21% більше, ніж платників цих внесків.

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У 2020 році дефіцит Пенсійного фонду склав понад 13 мільярдів гривень. При тому, що Пенсійний фонд мав всього 281 мільярд гривень власних коштів. Решту 184 мільярди отримали з держбюджету.

Якщо зараз за низьких пенсій, Україні доводиться весь час дофінансовувати Пенсійний фонд, то зрозуміло, що за таких прогнозів грошей не буде навіть для того, щоб забезпечити пенсіонерів мінімальними виплатами. Тому перехід до системи добровільних внесків є не лише модернізацією пенсійної системи в Україні, але й необхідним кроком.

Загрози накопичувальної системи

Проте не всі погоджуються, що перехід до накопичувальної системи є правильним кроком саме в Україні через відсутність належних умов. Зокрема ексміністр соціальної політики Андрій Рева назвав це аферою століття. Детальніше про це читайте у "Афера століття: ексміністр Рева про впровадження другого рівня пенсійної системи."

Про яке накопичення йде мова? Ну добре, зберете ви 100 млрд в недержавні пенсійні фонди. 7% одразу заберуть на адміністрування. На хвилиночку, це 7 мільярдів гривень на рік... Далі що? В які цінні папери будуть вкладатися ці кошти? Покажіть хоч одну структуру, яка присутня на фондовому ринку України 20 років. Назвіть, хоч одну! Жодної немає,

– переконує експерт.

Щоб сума, яку українці відкладають, не втратила в ціні через інфляцію та девальвацію, необхідно, щоб фонди ці гроші інвестували в різного роду активи. Наразі в Україні цей напрям слабо розвинений та високоризиковий.