SOCAR підтвердив, що підписав угоду з "Роснефтью" про поставки пального в Україну

Азербайджанська компанія SOCAR підписала угоду з "Роснефтью" щодо права експорту нафтопродуктів. Мова йде про поставки пального в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи.

Про угоду державної нафтової компанії Азербайджану з "Роснефтью" видання пише з посиланням на слова офіційного представника SOCAR Ібрагіма Ахмедова.

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Деталі угоди SOCAR та "Роснефти"

За словами Ахмедова, азербайджанська компанія має намір посилити свої позиції в міжнародній нафтогазовій торгівлі.

З російською нафтовою компанією "Роснефть" підписали багатосторонню угоду, що передбачає право поставки вироблених компанією нафтопродуктів в Україну, Польщу, країни Балтії та інші країни Східної Європи,

– зазначив представник SOCAR

Він також додав, що наразі сторони узгоджують обсяг і терміни передбачених операцій.

Ситуація з постачанням нафтопродуктів в Україну

З квітня компанія Proton Energy Group S.A., до якої входить пов’язана з Віктором Медведчуком мережа Glusco, припинила поставки продукції на український ринок – один з найбільших партнерів компанії, Wexler, повідомив, що припиняє постачати російське дизпаливо.

У Мінекономіки пройшла нарада з представниками паливного ринку. На ній сторони запевнили, що ризику дефіциту поки немає, а колишні поставки від Proton Energy замістять альтернативними джерелами.

Антимонопольний комітет вважає, що найбільші мережі АЗС необ'єктивно реагують на зниження світових котирувань на пальне. А це може призводити до завищення цін для споживачів.

Крім того, у травні Україна може зіштовхнутися із дефіцитом дизпалива через планове технічне обслуговування білоруського Мозирського НПЗ, що збігається із зупинкою у постачанні із заводів російської "Роснефти".

Раніше ЗМІ писали, що компанія із групи SOCAR cтала експортним оператором нафтопродуктів "Роснефти" в Україні та підписала відповідний контракт.