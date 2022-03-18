Торгівля

В рамках нового пакету санкцій ЄС росіяни не можуть експортувати залізо та сталь до Європи. А зазначимо, що раніше Росія була другим за величиною постачальником у світі. Це рішення суттєво вдарить по російській економіці.

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Шведські портові працівники і взагалі відмовилися обслуговувати російські судна.

Бойкот від компаній

Французька Schneider Electric призупинила інвестиції та постачання в Росії та Білорусь. Це французька компанія, що спеціалізується на електрообладнанні. Є однією зі світових лідерів у галузі.

Китайська Dahua призупинила всі поставки до Росії та забере товар зі російських складів. Це найбільший виробник професійної техніки та електроніки у Китаї – країні, яка поки не долучилася до світових санкцій проти Росії.

Японський Square Enix призупинив продажі в Росії. Це розробник і комп'ютерних ігор, таких як Galaxy, Deus Ex, Final Fantasy, NieR, Life is Strange, Tomb Raider та Outriders.

Американська AbbVie не постачатиме ботокс до Росії.

Футбольні команди Реал, ПСЖ та Мілан не працюватимуть з найбільшою букмекерською конторою РФ та припинили спонсорські контракти.

Італійська компанія Pirelli зупиняє інвестиції та згортає свою діяльність в Росії. А це один із найбільших світових виробників шин.

Смертний вирок економіці Росії — підписано. Далі справи будуть лише гірші,

– написали в Мінцифри.

Попри це ще багато світових брендів продовжують працювати в Росії та фактично спонсорувати війну в Україні. Тож необхідно чинити громадський тиск на компанії, аби ті таки покинули ринок агресора. За даними Центру протидії дезінформації при РНБО, серед таких світових брендів є:

Nestle

Mars

Danone

Unilever

Philip Morris

PepsiCo

Leroy Merlin та інші.

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