У "Слузі народу" розповіли, коли в Україні з'являться перші криптобіржі
Джерело:24 канал
Верховна Рада 8 вересня легалізувала криптовалюту. Однак закон на повну запрацює, за оптимістичним сценарієм, приблизно через рік.
Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів депутат від "Слуги народу" та один зі співавторів закону про криптовалюту Олексій Жмеренецький. Він зазначив, що криптовалюта є окремим типом активу, який має відповідно оподатковуватись.
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Нардеп зазначив, що наразі в Україні готують зміни до Податкового та Цивільного кодексів.
"Передбачаємо, що підготовка й ухвалення змін займе пів року. Також Міністерство цифрової трансформації має розробити реєстр і підзаконні нормативно-правові акти. Думаю, оптимістичний сценарій – на повну запрацює (закон про криптовалюту та криптобіржі – 24 канал) приблизно через рік", – зазначив Жмеренецький.
Чи зможуть в Україні контролювати оббіг криптовалюти
Депутат зазначив, що у світі транзакції криптовалют не є анонімними. Спецслужби, які також працюють із Національною агенцією з питань запобігання корупції, відстежують транзакції.
Неможливо сховати гроші незаконним шляхом. Також ухвалили ще 2 роки тому зміни до закону про запобігання фінансування тероризму і відмивання грошей. Там встановленні правила фінансового моніторингу,
– зазначив Жмеренецький.
Він додав, що наразі в Україні діятимуть всі процедури, які передбачені міжнародними організаціями у боротьбі з відмивання коштів.
Олексій Жмеренецький про легалізацію криптовалюти в Україні: дивіться відео
Криптовалюта в Україні: коротко
- Верховна Рада 8 вересня ухвалила законопроєкт про віртуальні активи. Відтепер в Україні регулюватимуть криптовалюту.
- За інформацією радника міністра цифрової трансформації Максима Дем'янюка, Україна є в трійці країн світу із застосування криптоактивів.
- Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що загальна капіталізація криптоіндустрії перевищила 2 трильйони доларів.