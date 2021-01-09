Українцям у 2021 році не варто очікувати різких коливань курсу валюти. У "Слузі народу" вважають, що спекулятивні стрибки можливі, однак Національний банк знає, як на це реагувати.

У "Слузі народу" зробили прогноз щодо курсу у 2021 році

Свій прогноз щодо курсу гривні на 2021 рік в ефірі одного з телеканалів озвучив народний депутат від "Слуги народу", голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, повідомляє 24 канал.

Читайте також Чи знеціниться гривня до 30 за долар: прогноз на 2021

Жодних підстав говорити про карколомні зміни в курсі у нас немає,

– зазначив Гетманцев.

За його словами, в Україні "достатньо нормальний" платіжний баланс, великі золотовалютні резерви Нацбанку, а також невисока інфляція за підсумками 2020 року.

"Тому я вважаю, що якихось проблем з курсом гривні у нас не буде", – підсумував нардеп. Однак додав, що певні спекулятивні коливання все ж можливі, але НБУ знає, як на них реагувати. Гетманцев уточнив, що мова йде про "вгамування коливань" шляхом валютних інтервенцій.

Довідка. За інформацією НБУ, за 2020 рік гривня просіла щодо долара США на 4 гривні 58 копійок, або на 19,33%: з 23,69 на початку року до 28,27 гривні за долар наприкінці.

Радимо ознайомитися Гривня зміцниться до 26 за долар, – прогноз Bank of America