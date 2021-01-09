Чи будуть в Україні проблеми з курсом гривні у 2021 році: прогноз "Слуги народу"
Українцям у 2021 році не варто очікувати різких коливань курсу валюти. У "Слузі народу" вважають, що спекулятивні стрибки можливі, однак Національний банк знає, як на це реагувати.
У "Слузі народу" зробили прогноз щодо курсу у 2021 році
Свій прогноз щодо курсу гривні на 2021 рік в ефірі одного з телеканалів озвучив народний депутат від "Слуги народу", голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, повідомляє 24 канал.
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Жодних підстав говорити про карколомні зміни в курсі у нас немає,
– зазначив Гетманцев.
За його словами, в Україні "достатньо нормальний" платіжний баланс, великі золотовалютні резерви Нацбанку, а також невисока інфляція за підсумками 2020 року.
"Тому я вважаю, що якихось проблем з курсом гривні у нас не буде", – підсумував нардеп. Однак додав, що певні спекулятивні коливання все ж можливі, але НБУ знає, як на них реагувати. Гетманцев уточнив, що мова йде про "вгамування коливань" шляхом валютних інтервенцій.
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