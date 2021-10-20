У "Слузі народу" пояснили, куди Україна планує інвестувати у 2022 році
Джерело:24 канал
Верховна Рада прийняла Державний бюджет на 2022 рік. Його назвали документом "інвестицій в майбутнє".
Україна планує інвестувати зокрема в інфраструктуру. Про це в ефірі 24 каналу повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко.
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Інфраструктура, реставрація і будівництво
За його словами, наша держава розташована в унікальному місці – між Європою і Азією.
Насамперед ми, як держава, інвестуватиме в інфраструктурні проєкти,
– наголосив Устенко.
Він вважає, що нормальні, цивілізовані дороги, які повинні бути в європейських країнах – це не тільки комфортне добирання громадян з точки "а" – в точку "б" без ям.До речі! У Дніпропетровській області будують унікальну трасу для України через річку Оріль з містами і тунелями.
Мовиться також про транзит; можливості, щоб їздили фури; покращення перевезень, щоб регіони могли розвиватися завдяки нормальній дорозі.
"Також буде велика реставрація, будівництво лікарень, шкіл та дитячих садків. В ці сфери заклали достатньо великі гроші", – розповів "слуга".
Куди Україна планує інвестувати у 2022 році: дивіться відео
Головне про Держбюджет-2022
- Верховна Рада 20 жовтня підтримала бюджет України на 2022 рік.
- Головним пріоритетом, згідно із документом, є медицина, зокрема зарплати лікарів.
- Також велику кількість грошей виділять на військову сферу.
- Відзначимо, що підготовка до Держбюджету здійснювалася в умовах обмеженого фінансового ресурсу.