"Слуга народу" та голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев прокоментував ситуацію. За його словами, зазначений закон принесе до бюджету України 2022 року додаткові 20 мільярдів.

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Гетманцев: "Ресурсний" закон дасть бюджету 20 мільярдів

Голова фінансового комітету Верховної Ради та член фракції "Слуги народу" Данило Гетманцев переконаний, що закон про зміни до Податкового кодексу (5600) дозволить відчутно поповнити Державний бюджет України 2022 року.

А саме, на 20 – 25 мільярдів гривень.

В інтерв'ю Forbes Гетманцев уточнив, як саме він нарахував цю суму:

Сільськогосподарський податок – 10 мільярдів.

Акциз на алкоголь та тютюнові вироби – 3 мільярди.

Екологічний податок – 2,1 мільярда.

Скасування мораторію на нормативну оцінку землі – 2,2 мільярда.

Скасування спрощеного оподаткування для виробників птиці – 1 мільярд.

Від податку на залізну руду ми розраховували отримати 3,5 мільярда, але, враховуючи зниження ціни на світових ринках, ця цифра буде меншою,

– додав Данило Гетманцев.

Зверніть увагу: раніше Мінфін оцінював додаткові надходження до бюджету завдяки податковим змінам аж у 50 – 60 мільярдів гривень.

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