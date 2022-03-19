У "Слузі народу" кажуть, що на початок війни держбюджет України був навіть перевиконаний

Голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк заявила, що економіка України витримує навантаження через війну. Вона також розповіла про стан економіки на момент нападу Росії.

Зокрема, Шуляк розповіла про підсумки лютого для української економіки. За її словами, ми перевиконали бюджет.

До теми Українська економіка вижила, вже адаптувалася й почала відновлення, – Гончарук

За підсумками лютого в Україні зафіксували перевиконання бюджетних надходжень. Тому дякуємо українському бізнесу, який сплачував податки, а деякі підприємці навіть сплачували податки за лютий авансом,

– сказала вона.

Шуляк також наголосила, що попри все, пенсії виплачують вчасно з урахуванням індексації.

Багатьом країнам прогнозують голод через війну в Україні: дивіться відео