Зокрема, Шуляк розповіла про підсумки лютого для української економіки. За її словами, ми перевиконали бюджет.

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За підсумками лютого в Україні зафіксували перевиконання бюджетних надходжень. Тому дякуємо українському бізнесу, який сплачував податки, а деякі підприємці навіть сплачували податки за лютий авансом,

– сказала вона.

Шуляк також наголосила, що попри все, пенсії виплачують вчасно з урахуванням індексації.

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