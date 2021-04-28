У "Слузі народу" хочуть прив’язати прожитковий мінімум до середньої зарплати

На думку депутатки від "Слуги народу" Галини Третьякової, в Україні потрібно припинити практику використання кількох видів прожиткових мінімумів та встановити єдиний. Він повинен бути прив'язаним до 40% середньої зарплати.

Третьякова розповіла, що у законопроєкті №3515 вона пропонувала зв’язок прожиткового мінімуму з середнім рівнем зарплати.

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На початку я пропоную, щоб це було 40%, а взагалі хотіла б, щоб 60%. У проєкті ж прописано, що упродовж 10 років він буде зростати на 1% – до 50%. Якщо зробити одразу 50%, це розбалансує держбюджет,

– сказала депутатка.

Крім того, вона заявила, що на базі Мінсоцполітики мають створити демографічне агентство, яке досліджуватиме різні види домогосподарств. За словами Третьякової, варто розуміти, скільки родина витрачає на те, щоб утримувати одного члена домогосподарства.

Що цьому передувало

Кабмін 27 січня схвалив законопроєкт щодо упорядкування розрахунків прожиткового мінімуму, соціальних виплат, грошових платежів і оплати за надання адміністративних послуг.

Зокрема, пропонують змінити методологію розрахунків.