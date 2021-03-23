"Слуги народу" обіцяють обмежити банківську комісію під час оплати: НБУ категорично проти

Незабаром монобільшість планує обмежити суму комісії, яку беруть Visa, MasterCard і комерційні банки за користування POS-терміналами. Водночас у Національному банку України виступили категорично проти такої ініціативи.

За словами нардепа від "Слуги народу" Заблоцького, в Євросоюзі такі правила давно введені, а обсяг комісії не може перевищувати 0,2%. В Україні він становить у середньому 1,5%, крім того, є додаткові збори банків.

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Що пропонує "Слуга народу"

"Ці комісії лягають у вартість товару і непомітно стягуються зі споживачів. ЄС, коли вводив обмеження, пояснив все просто. Конкуренція між брендами карток полягає в тому, хто запропонує вищу комісію банку емітенту. І на ринку уже сформувалась де-факто дуополія", – зазначив Заблоцький.

Нардеп додав, що загальна сума цих комісій в Україні перевищує 10 мільярдів доларів. "Це явно значно більше за вартість обслуговування та розвитку системи POS-терміналів", – уточнив "слуга народу".

Заблоцький вважає, що великий розмір комісії також стримує багатьох роздрібних торгівців від встановлення POS терміналів.

Тому найближчим часом ми обмежимо суму комісії яку беруть Visa, MasterCard і комерційні банки за користування POS-терміналами,

– підсумував депутат.

Він очікує, що це вдасться зробити вже у квітні.

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Як на ініціативу відреагували в НБУ

Регулятор наголосив на необхідності збереження винятково ринкових підходів до регулювання банківської комісії.

Адже це дає можливість фінансовій індустрії забезпечувати подальше зростання безготівкових платежів, скорочення частки тіньової економіки та зростання надходжень до державного бюджету в результаті цифровізації платежів.

НБУ наголосив, що запровадження обмеження розміру комісії інтерчейндж у Європі призвело до негативних наслідків. Зокрема:

зросла вартість річного обслуговування кредитних карток;

зникли з ринку пропозиції щодо безоплатного обслуговування дебетових карток;

зменшилася загальна кількість карток в обігу та середня кількість карток на одну людину;

збільшилася вартість овердрафтів та отримання кредитних коштів;

скоротилися програми кешбеків зі стимулювання безготівкових розрахунків, які формально існують, але фактично не дають користувачу змоги отримати суттєву суму кешбеку.

Вважаємо, що різке законодавче обмеження граничного розміру комісії інтерчейндж небезпечне та може мати негативні наслідки для ефективного функціонування платіжного ринку України,

– зазначили у Нацбанку.

В Україні це може призвести до

зупинення розвитку і, ймовірно, згортання POS-термінальної мережі;

збільшення вартості обслуговування банківських рахунків і карток для громадян та згортання програм лояльності (кешбеки, кредитні ліміти, пільговий кредитний період на карті).

Альтернативою, переконаний регулятор, має стати еволюційне та гармонійне зниження комісії банками та платіжними системами.