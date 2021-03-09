Якщо виникне екстрена ситуація: Словаччина допоможе Україні з електроенергією

Джерело:"Укренерго"
"Укренерго" та словацький оператор Slovenská elektrizačná prenosová sústava домовились про постачання електроенергії в межах аварійної взаємодопомоги. Також визначено умови надання екстреної допомоги та процедуру її активації.
Українсько-словацький контракт передбачає, що постачальники енергії мають допомогти, якщо станеться аварія або робота енергосистеми перебуватиме під загрозою.
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Аварійну допомогу мають надати, якщо вжитих заходів та резервів недостатньо, щоб уникнути загрози або необхідності обмежувати енергопостачання споживачів.
Як зауважує НЕК "Укренерго", договір зі словацьким SEPS є другим, що НЕК уклала з операторами енергосистем країн, з якими "острів Бурштинської електростанції" працює паралельно в межах європейської енергосистеми ENTSO-E.Зауважимо! Після засідання Ради асоціації України та Європейського Союзу в лютому 2021 року Денис Шмигаль заявив, що наша держава готова долучитися до Європейської енергосистеми ENTSO-E у 2023 році.
Ціна на електроенергію в Україні / Інфографіка 24 каналу