"Укренерго" та словацький оператор Slovenská elektrizačná prenosová sústava домовились про постачання електроенергії в межах аварійної взаємодопомоги. Також визначено умови надання екстреної допомоги та процедуру її активації.

Українсько-словацький контракт передбачає, що постачальники енергії мають допомогти, якщо станеться аварія або робота енергосистеми перебуватиме під загрозою.

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Що відомо про домовленість між "Укренерго" і словацьким оператором

Потужність аварійної допомоги складає 100 МВт.

Величина аварійної допомоги може бути збільшена до 150 МВт за взаємною згодою сторін.

Пропускна спроможність для цілей аварійної допомоги заздалегідь не резервується.

Аварійну допомогу мають надати, якщо вжитих заходів та резервів недостатньо, щоб уникнути загрози або необхідності обмежувати енергопостачання споживачів.

Як зауважує НЕК "Укренерго", договір зі словацьким SEPS є другим, що НЕК уклала з операторами енергосистем країн, з якими "острів Бурштинської електростанції" працює паралельно в межах європейської енергосистеми ENTSO-E.

Зауважимо! Після засідання Ради асоціації України та Європейського Союзу в лютому 2021 року Денис Шмигаль заявив, що наша держава готова долучитися до Європейської енергосистеми ENTSO-E у 2023 році.

Які тарифи на електроенергію в Україні

З 1 січня 2021 року парламент скасував пільговий тариф по 90 копійок за перші 100 кіловат енергії.

Уряд запровадив новий тариф 1,68 гривні за кіловат-годину. Діятиме він до 31 березня 2021 року.

Проте за словами прем'єр-міністра, ймовірно, що тариф для населення лишиться таким же.

Ціна на електроенергію в Україні / Інфографіка 24 каналу