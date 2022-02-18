Про це Марченко повідомив у Верховній Раді під час "години запитань до уряду", інформує 24 канал. Міністр наголосив, що повне виконання своїх зобов'язань створює довіру у міжнародних партнерів.

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Слова "списання боргів" не використовуємо, – Марченко

Таким чином Україна отримає можливість запозичувати в подальшому під нижчі відсотки, скорочувати кредитні ризики та покращувати кредитні рейтинги.

Ми слова "списання боргів" навіть не вживаємо,

– наголосив Марченко.

Раніше Євросоюз затвердив виділення Україні макроекономічної допомоги у розмірі 1,2 мільярда євро. Як зазначив міністр фінансів, перший транш цієї допомоги Україна отримає наприкінці березня – початку квітня 2022 року.

Тоді на рахунки Києва надійдуть 600 мільйонів євро. Щодо другого траншу, то його Україна вже отримає після затвердження сторонами короткострокових заходів щодо впровадження структурних реформ.

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Зверніть увагу! Раніше Сергій Марченко повідомляв, що у березні цього року на Україну чекатимуть пікові виплати за держборгом. Мовиться про майже 8 мільярдів гривень – погашення зовнішніх зобов'язань.