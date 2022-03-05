У п'ятницю рейтингове агентство Standard & Poor's понизило довгостроковий кредитний рейтинг Білорусі з "B" до "CCC".

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Кредитний рейтинг Білорусі стрімко обвалився

Відповідна зміна у рейтингу свідчить про те, що в Білорусі є певні труднощі з виплатами за борговими зобов'язаннями.

Що означає кредитний рейтинг ССС Згідно з даними агентства, кредитний рейтинг CCC означає, що у країні можливий дефолт. Економіка країни має проблеми з платоспроможністю, а можливість виплати боргів залежить від сприятливої економічної кон'юнктури.

Міжнародні санкції, введені проти Білорусі через її участь у російському вторгненні в Україну, досить жорсткі. І ми очікуємо, що вони й далі ставатимуть ще жорсткішими,

– пояснюють в агентстві.

Раніше агентство S&P обвалило рейтинг Росії з BB+ до відразу CCC. Тож тепер ці дві країни на рівних не лише у провині за війну в Україні, а й у кредитному рейтингу.

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