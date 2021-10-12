Скорочення кількості відділень та без планів на приватизацію: стратегія Ощадбанку до 2024 року

Кабінет міністрів схвалив стратегію розвитку Ощадбанку на 2021 – 2024 роки. Про її основні моменти, розповідаємо далі.

Ощадбанк до 2024 року буде прагнути досягти:

прогнозного чистого прибутку – близько 4,2 мільярда гривень;

дохідності на капітал — близько 15%;

співвідношення витрат до доходів – менше ніж 65%;

рівень непрацюючих активів передбачається, що скоротитися до 10%.

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Заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук розповів, що одним з пріоритетів Уряду є реформування державного банківського сектору.

Схвалення Стратегії розвитку Ощадбанку забезпечить його належне функціонування, сприятиме ефективному управлінню, захисту прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера,

– прокоментував Драганчук.

Диджиталізація Ощадбанку

Також Стратегією визначено зменшення Ощадбанком рівня операційних витрат та перегляд капітальних витрат шляхом оптимізації мережі та централізації операцій.

Диджиталізація Ощадбанку до 2024 року охоплює завершення процесу цифровізації послуг для клієнтів і внутрішніх процесів, а також забезпечення конкурентної швидкості запуску нових продуктів.

Окрім того, передбачається приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що у подальшому забезпечить входження міжнародних фінансових організацій до капіталу Ощадбанку,

– йдеться у повідомленні.