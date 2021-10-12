Ощадбанк до 2024 року буде прагнути досягти:

  • прогнозного чистого прибутку – близько 4,2 мільярда гривень;
  • дохідності на капітал — близько 15%;
  • співвідношення витрат до доходів – менше ніж 65%;
  • рівень непрацюючих активів передбачається, що скоротитися до 10%.

Важливо Російський "Сбербанк" програв: йому заборонили використовувати свою назву в Україні

Заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук розповів, що одним з пріоритетів Уряду є реформування державного банківського сектору.

Схвалення Стратегії розвитку Ощадбанку забезпечить його належне функціонування, сприятиме ефективному управлінню, захисту прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера,
– прокоментував Драганчук.

Диджиталізація Ощадбанку

Диджиталізація Ощадбанку до 2024 року охоплює завершення процесу цифровізації послуг для клієнтів і внутрішніх процесів, а також забезпечення конкурентної швидкості запуску нових продуктів.

Окрім того, передбачається приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що у подальшому забезпечить входження міжнародних фінансових організацій до капіталу Ощадбанку,
– йдеться у повідомленні.