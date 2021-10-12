Ощадбанк до 2024 року буде прагнути досягти:
- прогнозного чистого прибутку – близько 4,2 мільярда гривень;
- дохідності на капітал — близько 15%;
- співвідношення витрат до доходів – менше ніж 65%;
- рівень непрацюючих активів передбачається, що скоротитися до 10%.
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Заступник Міністра фінансів України з питань європейської інтеграції Юрій Драганчук розповів, що одним з пріоритетів Уряду є реформування державного банківського сектору.
Схвалення Стратегії розвитку Ощадбанку забезпечить його належне функціонування, сприятиме ефективному управлінню, захисту прав вкладників, кредиторів та держави як акціонера,
– прокоментував Драганчук.
Диджиталізація Ощадбанку
Диджиталізація Ощадбанку до 2024 року охоплює завершення процесу цифровізації послуг для клієнтів і внутрішніх процесів, а також забезпечення конкурентної швидкості запуску нових продуктів.
Окрім того, передбачається приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що у подальшому забезпечить входження міжнародних фінансових організацій до капіталу Ощадбанку,
– йдеться у повідомленні.