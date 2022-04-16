Складна ситуація, – Зеленський про дефіцит бюджету через війну

Через війну Україна втратила левову частку бюджетних надходжень. Дефіцит бюджету становить 7 мільярдів євро щомісяця.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з українськими ЗМІ. Президент назвав ситуацію складною, але додав, що міжнародна підтримка допоможе Україні вийти з цієї ситуації.

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Це зарплати, пенсії, соцпідтримка. У нас дефіцит сім мільярдів євро. Складна ситуація. Ці суми знають усі: США, Євросоюз, Британія. І, до речі, наприкінці місяця зможемо побачити, як нас підтримують ті чи інші партнери,

– сказав президент.

Як Україна економічно відновиться

Все більше українців повертаються та будуть повертатися до роботи . Завдяки цьому економічна ситуація буде покращуватися.

. Завдяки цьому економічна ситуація буде покращуватися. Податкова та митниця теж відновлять роботу . Як пояснив Зеленський, на початку війни пріоритетом було забезпечення міст та сіл продуктами, ліками та всім необхідним на випадок окупації. Через це податкова та митниця фактично не працювали.

. Як пояснив Зеленський, на початку війни пріоритетом було забезпечення міст та сіл продуктами, ліками та всім необхідним на випадок окупації. Через це податкова та митниця фактично не працювали. Вкрай важливою буде міжнародна підтримка. Вже опрацьовуються кілька програм допомоги від МВФ, а також Україна отримає гранти та іншу міжнародну допомогу.

Допомога має надходити прямо Україні

Президент також наголосив на важливості виділення грошей напряму Україні. Адже українська влада краще розуміє, як ці гроші розподілити всередині країни та серед українських біженців за кордоном. А гроші, які часто виділяють на допомогу, в Україну навіть не доходять.

"Збирати "під нас" гроші у світі, потім ці гроші сюди навіть не заходять. А йдуть на ті держави, які забезпечують наших громадян допомогою – це неправильно", – додав Зеленський.

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