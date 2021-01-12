На складах українських ТЕС бракує вугілля: дані Міненерго
На складах українських теплових електростанцій, станом на 12 січня 2021 року, є 621,8 тисяч тонн вугілля. Це на 324 тисяч тонн менше необхідної норми.
Такі дані – у 2,5 рази менші, ніж за відповідний період минулого року. Про це повідомили на сайті Міненерго.
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Які дані відомства
За даними відомства, на складах українських ТЕС є 233 тисячі тонн вугілля антрацитної групи, який не видобувається в Україні. А також – 388,8 тисячі тонн вугілля газової групи українського видобутку.
Скільки тонн повинно бути
На складах повинно бути мінімум 208,9 тисяч тонн вугілля антрацитної групи і 737,2 тисячі тонн вугілля газової групи, загалом – 946,1 тисячі тонн. Це – за нормами гарантованих запасів, відповідно до Порядку формування прогнозного балансу об'єднаної енергетичної системи.
У цей період січня 2020 року на складах ТЕЦ було 2,6 мільйона тонн вугілля. Водночас наразі на складах ТЕЦ – 137,5 тисяч тонн вугілля. Це більше нормативу в 124,7 тисячі тонн.
Видобуток вугілля в Україні: важливо
- Видобуток енергетичного і коксівного вугілля в Україні у 2019 році скоротився на 6,2% в порівнянні з 2018 роком – до 31,22 мільйона тонн.
- За даними Міністерства енергетики, трансформація вугільних регіонів в Україні має розпочатися наступного року і триватиме до 2028 – 2030 років.
- В Україні 65 моногородів, які зав'язані на вугільній галузі, а кількість залучених працівників сягає 30 тисяч.
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