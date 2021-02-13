Скільки часу збирати на власну квартиру в різних містах України: інфографіка

У Львові та Києві, Одесі та Харкові чи в Запоріжжі і Дніпрі суттєво відрізняють не лише ціни на житло, але й дохід. Де можна найшвидше назбирати грошей на квартиру – далі у матеріалі.

За підрахунками 24 каналу, найдовше на житло будуть збирати харків'яни – 16 років, а найшвидше придбати однокімнатну квартиру вийде у мешканців Запорізької області – за 7,8 року.

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Скільки років потрібно, щоб назбирати на квартиру, враховуючи середній дохід громадян:

у Харкові – 16 років;

в Одесі – 11,8 року;

у Львові – 11,3 року;

у Дніпрі – 9,7 року;

у Києві – 9,9 року;

у Запоріжжі – 7,8 року.

Скільки років потрібно збирати гроші на квартиру / Інфографіка 24 каналу / Джерело: Держстат, dom.ria

Як ми рахували

Наш гіпотетичний покупець – родина із 2 працюючими дорослими, які отримують середню заробітну плату.

Доходи

Щоб оцінити рівень доходів потенційного покупця житла, ми взяли дані про середню зарплату по областях та місті Києві з Державної служби статистики України та вирахували із цієї зарплати податки за допомогою інструменту uteka.ua. Оскільки ми припускаємо, що в сім'ї, яка хоче купити квартиру, двоє дорослих працюють, то помножили дохід на 2.

Відтак найменше отримують в Харківській області – 19 300 гривень на двох, а найбільше у місті Києві – 35,1 тисячі гривень.

Заощадження

При розрахунку суми, яку б могла відкладати родина як заощадження на квартиру, взяли 40% від доходів. Зазвичай, цей відсоток використовують банки при розрахунку можливості кредитування громадян.

Вартість однокімнатної квартири в новобудові по містах за даними dom.ria:

у Харкові – 1 мільйон 479 тисяч гривень;

в Одесі – 1 мільйон 150 тисячі гривень;

у Києві – 1 мільйон 661 тисяча гривень;

у Львові – 1 мільйон 102 тисячі гривень;

у Дніпрі – 995 тисяч гривень;

у Запоріжжі – 823 тисячі гривень.

Але не забувайте – внаслідок інфляційних процесів гроші з часом дешевшають. Тому через 7-8 років обрахованих нині заощаджень вам вже не вистачить на придбання житла, якщо зберігатимете їх під матрацом чи в банці. Найкраще гроші відкладати з розумом, щоб принаймні зберегти їхню цінність. Або навіть – і примножити.