Українські жінки почали заробляти менше ніж чоловіки в ІІІ кварталі 2020 року. Їхня заробітна плата складає 10 409 гривень.

Жінки заробляють 78,0% від зарплати чоловіків (13 338 гривень). Такі дані наводить Державна служба статистики України. До слова Мінімальна зарплата у 2021: розмір та наслідки підвищення Які зарплати були в жінок в попередніх кварталах У II кварталі 2020 року – 9 740 гривень або 80,1% від зарплати чоловіків ( 12 159 гривень ).

або 80,1% від зарплати чоловіків ( ). У I кварталі 2020 року – 9 785 гривень або 78,7% від зарплати чоловіків ( 12 438 гривень ).

або 78,7% від зарплати чоловіків ( ). У IV кварталі 2019 року – 9 935 гривень або 78,1% від зарплати чоловіків ( 12 718 гривень ).

або 78,1% від зарплати чоловіків ( ). У III кварталі 2019 року – 9 348,42 гривні або 75,7% від зарплати чоловіків (12 350 гривень). Довідка. Середня номінальна зарплата штатного працівника в Україні у жовтні 2020 року склала 12 174 гривень. У вересні ця цифра була на 1,5% меншою – 11 998 гривень.