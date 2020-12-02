Скільки заробляють жінки та чоловіки в Україні: значний розрив
Українські жінки почали заробляти менше ніж чоловіки в ІІІ кварталі 2020 року. Їхня заробітна плата складає 10 409 гривень.
Жінки заробляють 78,0% від зарплати чоловіків (13 338 гривень). Такі дані наводить Державна служба статистики України.
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Які зарплати були в жінок в попередніх кварталах
- У II кварталі 2020 року – 9 740 гривень або 80,1% від зарплати чоловіків (12 159 гривень).
- У I кварталі 2020 року – 9 785 гривень або 78,7% від зарплати чоловіків (12 438 гривень).
- У IV кварталі 2019 року – 9 935 гривень або 78,1% від зарплати чоловіків (12 718 гривень).
- У III кварталі 2019 року – 9 348,42 гривні або 75,7% від зарплати чоловіків (12 350 гривень).
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