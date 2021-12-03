Скільки заробляють чоловіки та жінки в Україні: дані Держстату
3 грудня 2021 , 09:42Читать новость на русском
Джерело:Державна служба статистики
Згідно з аналітикою Державної служби статистики, чоловіки заробляють на понад 3 тисячі більше, ніж жінки. Тож зарплата жінок складає 79,3% від заробітку чоловіків.
Зарплата жінок та чоловіків в Україні
- Середньомісячна зарплата жінок за результатами III кварталу цьогоріч склала 12 661 гривню.
- Чоловіки, за аналогічний проміжок часу, в середньому заробляли 15 958 гривень.
- Тобто заробіток жінок – це лише 79,3% від заробітку чоловіків.
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Скільки заробляли чоловіки та жінки у 2020 році
Якщо порівняти дані Держстату з аналогічним періодом торік, тобто за результатами III кварталу, то ситуація виглядала наступним чином:
- жінки заробляли в середньому – 10 409 гривень, або 78,0% від зарплати чоловіків;
- чоловіки – 13 338 гривень.
Як змінювалась зарплата чоловіків та жінок протягом 2021 році
- У I кварталі 2021 року зарплата жінок складала 11 670 гривень або 82,2% від зарплати чоловіків, які заробляли в середньому 14 91 гривень.
- У II кварталі 2021 року середній заробіток жінок складав 12 553 гривень, або 82,6% від зарплати чоловіків, що заробляли 15 189 гривень.