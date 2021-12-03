Скільки заробляють чоловіки та жінки в Україні: дані Держстату

3 грудня 2021 , 09:42
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Джерело:

Державна служба статистики

Згідно з аналітикою Державної служби статистики, чоловіки заробляють на понад 3 тисячі більше, ніж жінки. Тож зарплата жінок складає 79,3% від заробітку чоловіків.

Зарплата жінок та чоловіків в Україні

  • Середньомісячна зарплата жінок за результатами III кварталу цьогоріч склала 12 661 гривню. 
  • Чоловіки, за аналогічний проміжок часу, в середньому заробляли 15 958 гривень. 
  • Тобто заробіток жінок – це лише 79,3% від заробітку чоловіків. 

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Скільки заробляли чоловіки та жінки у 2020 році

Якщо порівняти дані Держстату з аналогічним періодом торік, тобто за результатами III кварталу, то ситуація виглядала наступним чином:

  • жінки заробляли в середньому – 10 409 гривень, або 78,0% від зарплати чоловіків;
  • чоловіки – 13 338 гривень.
Цікаво! За рік середня заробітна плата в Україні зросла майже на 21%, згідно з аналітикою Держстату. Найбільше зароблять у сфері авіаційного транспорту – понад 27 тисяч гривень. Більше про це, читайте тут.

Як змінювалась зарплата чоловіків та жінок протягом 2021 році

  • У I кварталі 2021 року зарплата жінок складала 11 670 гривень або 82,2% від зарплати чоловіків, які заробляли в середньому 14 91 гривень.
  • У II кварталі 2021 року середній заробіток жінок складав 12 553 гривень, або 82,6% від зарплати чоловіків, що заробляли 15 189 гривень.
Зверніть увагу! За даними опитування сервісу Jooble, понад 85% українців впродовж року планують змінити свою роботу. Задоволені своїм місцем праці лише 5,4% населення. Змінювати роботу українців найперше мотивує відсутність можливостей для росту зарплати.
Автор: Дар'я Вереньова