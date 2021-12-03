Зарплата жінок та чоловіків в Україні

Середньомісячна зарплата жінок за результатами III кварталу цьогоріч склала 12 661 гривню.

за результатами III кварталу цьогоріч склала 12 661 гривню. Чоловіки , за аналогічний проміжок часу, в середньому заробляли 15 958 гривень.

, за аналогічний проміжок часу, в середньому заробляли 15 958 гривень. Тобто заробіток жінок – це лише 79,3% від заробітку чоловіків.

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Скільки заробляли чоловіки та жінки у 2020 році

Якщо порівняти дані Держстату з аналогічним періодом торік, тобто за результатами III кварталу, то ситуація виглядала наступним чином:

жінки заробляли в середньому – 10 409 гривень, або 78,0% від зарплати чоловіків;

заробляли в середньому – 10 409 гривень, або 78,0% від зарплати чоловіків; чоловіки – 13 338 гривень.

Цікаво! За рік середня заробітна плата в Україні зросла майже на 21%, згідно з аналітикою Держстату. Найбільше зароблять у сфері авіаційного транспорту – понад 27 тисяч гривень. Більше про це, читайте тут.