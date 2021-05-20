Скільки заробляє США на азартних іграх: дохід трьох найбільших казино

Гральна комісія штату Массачусетс повідомила, що загальний валовий ігровий дохід (GGR) трьох найбільших казино США, за квітень поточного року, склав 85 мільйонів доларів. Однак, і держава заробила чи мало на податку від грального бізнесу.
Заробіток держави на казино
У країнах з легальними азартними іграми, як правило, частина GGR йде на податки, тому чим більше ставок зроблять клієнти казино – тим більше грошей заробить держава. Станом на 17 травня 2021 року, бюджет штату Массачусетс отримав близько 767 мільйонів доларів у вигляді податків з моменту запуску трьох казино.
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Гральна комісія підрахувала GGR трьох головних наземних казино, а саме:
- Plainridge Park Casino,
- MGM Springfield,
- Encore Boston Harbor.
Скільки податку заплатило кожне казино
Казино Plainridge Park Casino обладнано ігровими автоматами другої категорії, тому воно оподатковується в розмірі 49% від GGR. З цієї суми 82% виплачується місцевій медичній допомозі, а 18% – Фонду розвитку скакових коней.
MGM Springfield і Encore Boston Harbour – курортні казино першої категорії й оподатковуються в розмірі 25% від GGR. Ці гроші йдуть в кілька державних фондів.
Що відомо про азартні ігри в США та GGR
Загалом, азартні ігри в США є законними, хоча й існують значні обмеження, що стосуються міждержавних та онлайн-азартних ігор. Виключенням є лише штат Юта та Гаваї, оскільки там повністю заборонені усі форми азартних ігор. Головним показником успішності грального бізнесу у країні є GGR.