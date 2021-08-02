Скільки заробили українські банки за перше півріччя 2021 року

2 серпня 2021 , 18:42
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Джерело:

Національний банк України

За січень – червень прибуток українських банків склав понад 30 мільярдів гривень, після їх оподаткування. Це на 26,4% більше, ніж у 2020 році.

Прибуток банків, після оподаткування

  • За перше півріччя 2021 року українські банки заробили 30,08 мільярдів гривень.
  • За аналогічний період у 2020 році – 23,79 мільярда гривень. 

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Нагадаємо, що у 2020 році українські банки заробили 6,6 мільярда гривень, детальніше про це, читайте в іншому нашому матеріалі

Доходи банків 

  • Доходи банків з січня по червень 2021 року склали 124,13 мільярда гривень.
  • У 2020 році доходи становили 128,62 мільярда гривень. 

Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу

  • За перших шість місяців 2021 року він склав 3,05 мільярди гривень.
  • У 2020 році – 17,82 мільярда гривень прибутку.
Зверніть увагу, що НБУ нещодавно підвищив облікову ставку до 8%, котра є важливим сигналом для визначення банками відсоткових ставок за вкладами та позиками. Адже, чим вище ключова ставка, тим дорожчі кредити та депозити у національній валюті. 
Автор: Дар'я Вереньова