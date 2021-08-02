Скільки заробили українські банки за перше півріччя 2021 року
2 серпня 2021 , 18:42Читать новость на русском
Джерело:Національний банк України
За січень – червень прибуток українських банків склав понад 30 мільярдів гривень, після їх оподаткування. Це на 26,4% більше, ніж у 2020 році.
Прибуток банків, після оподаткування
- За перше півріччя 2021 року українські банки заробили 30,08 мільярдів гривень.
- За аналогічний період у 2020 році – 23,79 мільярда гривень.
Цікаво Який банк найприбутковіший в Україні: свіжі дані МінфінуНагадаємо, що у 2020 році українські банки заробили 6,6 мільярда гривень, детальніше про це, читайте в іншому нашому матеріалі.
Доходи банків
- Доходи банків з січня по червень 2021 року склали 124,13 мільярда гривень.
- У 2020 році доходи становили 128,62 мільярда гривень.
Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу
- За перших шість місяців 2021 року він склав 3,05 мільярди гривень.
- У 2020 році – 17,82 мільярда гривень прибутку.