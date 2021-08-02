Прибуток банків, після оподаткування

  • За перше півріччя 2021 року українські банки заробили 30,08 мільярдів гривень.
  • За аналогічний період у 2020 році – 23,79 мільярда гривень.

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Доходи банків

  • Доходи банків з січня по червень 2021 року склали 124,13 мільярда гривень.
  • У 2020 році доходи становили 128,62 мільярда гривень.

Негативний результат від переоцінки та операцій купівлі-продажу

  • За перших шість місяців 2021 року він склав 3,05 мільярди гривень.
  • У 2020 році – 17,82 мільярда гривень прибутку.