Попри карантин перекази заробітчан у 2020 році відчутно зросли: сума

Заробітчани у 2020 році переказали в Україну понад 12 мільярдів доларів. У порівнянні з 2019 роком ця сума зросла на 200 мільйонів.

Джерело: НБУ

Трудові мігранти попри карантин у січні – грудні 2020 року переказали в Україну більшу суму, ніж за аналогічний період попереднього року.

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Від заробітчан сумарно надійшло 12,121 мільярда доларів, що на 200 мільйонів доларів більше, ніж у 2019 році (було 11,921 мільярда).

Яким шляхом заробітчани переказували гроші

через коррахунки банків – 4,7 мільярда доларів. Для порівняння у 2019 році було 3,8 мільярда;

через міжнародні платіжні системи – 2,69 мільярда доларів, було – 2,2 мільярда;

неформальними каналами – 4,7 мільярда доларів, було – 5,8 мільярда.

Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Донецької та Луганської областей.

Що відомо про грошові перекази заробітчан з-за кордону

У Нацбанку нагадали, що приватні грошові перекази вважають доходом домогосподарств , який надходить від інших домогосподарств з-за кордону.

, який надходить від інших домогосподарств з-за кордону. Перекази можуть здійснюватись як офіційно – через банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, так і неофіційно – шляхом передачі наявних грошей та інших матеріальних цінностей від одних людей іншим.

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