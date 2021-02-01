Попри карантин перекази заробітчан у 2020 році відчутно зросли: сума

Заробітчани у 2020 році переказали в Україну понад 12 мільярдів доларів. У порівнянні з 2019 роком ця сума зросла на 200 мільйонів.
Джерело: НБУ
Трудові мігранти попри карантин у січні – грудні 2020 року переказали в Україну більшу суму, ніж за аналогічний період попереднього року.
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Від заробітчан сумарно надійшло 12,121 мільярда доларів, що на 200 мільйонів доларів більше, ніж у 2019 році (було 11,921 мільярда).
Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Донецької та Луганської областей.
Дізнайтеся більше Як в Європі змінився попит на українських робітників з початку пандемії: свіжі даніЗверніть увагу! Раніше Кабінет Міністрів запропонував надавати фінансову допомогу для створення бізнесу українським заробітчанам, які повернулися додому. Максимальна сума допомоги може становити до 150 тисяч гривень.