Попри карантин перекази заробітчан у 2020 році відчутно зросли: сума
Заробітчани у 2020 році переказали в Україну понад 12 мільярдів доларів. У порівнянні з 2019 роком ця сума зросла на 200 мільйонів.
Джерело: НБУ
Трудові мігранти попри карантин у січні – грудні 2020 року переказали в Україну більшу суму, ніж за аналогічний період попереднього року.
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Від заробітчан сумарно надійшло 12,121 мільярда доларів, що на 200 мільйонів доларів більше, ніж у 2019 році (було 11,921 мільярда).
Яким шляхом заробітчани переказували гроші
- через коррахунки банків – 4,7 мільярда доларів. Для порівняння у 2019 році було 3,8 мільярда;
- через міжнародні платіжні системи – 2,69 мільярда доларів, було – 2,2 мільярда;
- неформальними каналами – 4,7 мільярда доларів, було – 5,8 мільярда.
Дані наведені без урахування тимчасово окупованої території Криму, Донецької та Луганської областей.
Що відомо про грошові перекази заробітчан з-за кордону
- У Нацбанку нагадали, що приватні грошові перекази вважають доходом домогосподарств, який надходить від інших домогосподарств з-за кордону.
- Перекази можуть здійснюватись як офіційно – через банки, міжнародні системи грошових переказів, поштові відділення, так і неофіційно – шляхом передачі наявних грошей та інших матеріальних цінностей від одних людей іншим.
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