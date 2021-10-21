Скільки заробили найбільші держпідприємства України за півроку

За період з січня по червень 2021 року 14 найбільших державних підприємств заробили 14,8 мільярда гривень. Однак лише вісім з них були прибутковими, а найбільш збитковою знову виявилась Укрпошта.

Прибутки та збитки держпідприємств

За перше півріччя 2021 року найбільший прибуток отримала держкомпанія Укргідроенерго (6,2 мільярда гривень), а найбільш збитковим виявилось підприємством "Укрзалізниця".

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Згідно з аналогічним аналізом фінансових показників найбільших держпідприємств за результатами І кварталу найбільш збитковим була також Укрзалізниця, а найбільш прибутковим – НАК "Нафтогаз України".

Цікаво, що компанія "Нафтогаз" не подала фінансову звітність до Мінекономіки, а на запит "Марлін" відповіли, що не вважають такий документ "суспільно необхідним".

Компанії, що отримали найбільший прибуток

Укргідроенерго – 6,2 мільярда гривень.

Оператор газотранспортної системи України – 5,6 мільярда гривень.

Енергоатом – 1,1 мільярда гривень.

Адміністрація морських портів – 944 мільйони гривень.

Укроборонпром – 517,6 мільйона гривень. Цікаво, що за результатами І кварталу 2021 року компанія була досить збитковою (-10,6 мільйона гривень).

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Які компанії виявились найбільш збитковими

Загальний збиток шести держкомпаній склав 1,9 мільярда гривень. Більшість компаній власні збитки пояснюють впливом обмежень через COVID-19.

Найбільші збитки у таких держпідприємств

Укрзалізниця виявилась найбільш збитковою за результатами першого півріччя 2021 року, її збиток склав 1,4 мільярда гривень.

Украерорух – 260 мільйонів гривень.

Держпродзернокорпорація – 87 мільйонів гривень.

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Фінансовий результат 14 держкомпаній України за перше півріччя 2021 року / Інфографіка "Марлін"